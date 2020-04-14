Мысли вслух: родное становится ближе… на расстоянии

Год назад довелось побывать в Египте, в Шарм-эль-Шейхе. Курорт мирового уровня. Все прекрасно: гостиничный сервис, кухня, море, но почему-то из этого, без преувеличения, райского земного уголка через две недели захотелось домой, в Минск. Где все такое знакомое, родное, свое.

Такую же труднообъяснимую ностальгию испытываю даже на малой родине, на Полтавщине, во время отпуска. Где, казалось бы, и климат теплее, и природа богаче, и живы еще, слава Богу, друзья-товарищи, с которыми в одном классе по букварю читать учился… Как-то с удивлением обнаружил, что уже на третий день мне не хватает всезнающей БелТА, и рука сама тянется к поисковику смартфона. И благодаря агентству в режиме онлайн узнаю, какая погода в Беларуси, как сыграл БАТЭ, что нового в Минске.

В Украине мне точно не хватает белорусских дорог, которые в сравнении с разбитыми тамошними кажутся автобанами. Удивляет, с какой легкостью игнорируются Правила дорожного движения, когда переходишь по «зебре» улицу, а тебе, пешеходу, и не думают уступать пространство водители-лихачи. Мне неприятно видеть в центре города, основанного еще во времена Киевской Руси, дома-развалюхи и давнюю свалку мусора, за что у нас мэра сняли бы с должности, а тут он на второй срок баллотируется.

Испытываю дискомфорт, когда сажусь в переполненную, явно на ладан дышащую маршрутку, где берут плату за проезд, но почти никогда не дают билет. Про уличных менял валюты, работающих открыто, на глазах у полиции, уже и не говорю. Наконец, мне не хватает… самих стражей порядка, которых, случись что-то криминальное, не дождешься. Люди в форме предпочитают не вмешиваться в различные разборки, особенно с политическим подтекстом, чтобы, как было уже неоднократно, не оказаться крайними.

– Это у вас там Батька железный порядок установил. А у нас демократия – всем все можно, – с легкой иронией «просвещает» одноклассник.

А меня, если откровенно, такой разгул демократии, больше напоминающей анархию, где прав тот, у кого крепче кулаки, кошелек и связи, отнюдь не устраивает. Наверное, еще и поэтому душа просится домой, в «тоталитарную», а по моим ощущениям – развивающуюся, европейскую и – хоть маленькую, но гордую – Беларусь. Сильную своим лидером, народом и диктатурой закона, в страну не олигархическую, а социально ориентированную, спортивную, гостеприимную всегда, а не только на время чемпионата мира или Европейских игр, умеющую приятно удивлять.

Да, мы тоже не шикуем, особенно в нынешнее трудное время, и пенсии, зарплаты пока не европейские. И проблем на селе и в городе хватает. Зато (не беру в расчет откровенных тунеядцев и пьяниц) у людей нет чувства безнадеги, которое, точно знаю, есть у моего родного брата, многих друзей, одноклассников, наконец, у миллионов украинцев-«заробитчан». Если бы была дома хорошая работа, уверенность в завтрашнем дне, разве отправились бы они по бесплатному шенгену за тридевять земель за лучшей долей? Буду только рад, если шестому Президенту Украины Владимиру Зеленскому с его «слугами народа» удастся провести реформы и кардинально улучшить жизнь наших южных соседей.

Так что прав поэт: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць…»

Григорий СОЛОНЕЦ