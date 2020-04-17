На каникулах организован онлайн-курс по подготовке к централизованному тестированию

Так уж вышло, что нынешние весенние каникулы выдались у белорусских школьников довольно продолжительными.

Многие родители беспокоятся: успеют ли их дети усвоить

школьную программу? «МП» поинтересовалась у представителей

трех учреждений образования, практикуется ли у них

дистанционное обучение и какие варианты работы с учениками они предлагают.

Видеоуроки и онлайн-курсы

Директор Лошницкой гимназии Борисовского района Юлия Саматыго рассказала, что педагоги учреждения сейчас активно осваивают платформу для проведения онлайн-занятий ZOOM (более современная альтернатива скайпу. – Авт.). Возможно, в ближайшее время ученикам предложат новую форму обучения – видеоуроки. Чтобы их посмотреть, детям достаточно иметь компьютер, планшет, ноутбук или смартфон с выходом в интернет.

– Уроки будут авторскими, – отметила Юлия Саматыго. – В нашей гимназии очень хорошая техническая база: 68 персональных компьютеров и 10 ноутбуков. Есть возможность организовать проведение видеоуроков в каждом классе. Единственное, наша гимназия сельская, в ней обучается немало детей из отдаленных деревень, где интернет может работать нестабильно. Следовательно, технически воспользоваться платформой ZOOM этим ребятам будет сложнее. Но у нас есть и другие варианты обучения онлайн, которые помогут ученикам наверстать учебную программу.

Один из них – изучать блоги педагогов, которые они ведут в своих виртуальных кабинетах. Например, учителя химии, географии, истории выкладывают на своих страничках ссылки на полезный материал, различные задания. А учителя иностранного языка размещают на электронных образовательных ресурсах комплекты заданий, которые включают в себя обучение, закрепление и контроль навыков. Кроме того, поскольку сайт гимназии размещен на платформе Schools.by, педагоги и ученики могут пользоваться образовательным онлайн-ресурсом «ЯКласс», который позволяет публиковать там различного рода задания. Принцип его работы прост: школьник заходит в свой личный кабинет, выполняет задание, которое либо проверяется автоматически системой, либо это делает чуть позже учитель.

Изучение блогов

Работа со школьниками не прекращается и в средней школе №4 города Солигорска.

– Наши учителя взаимодействуют со своими учащимися в основном дистанционно. По просьбе родителей они выкладывают в электронный дневник задания по различным предметам, проверяют их, исправляют ошибки, – рассказала заместитель директора по учебной работе Алла Иванова. – Например, на веб-платформе Edmodo у каждого нашего ученика есть своя папка, где они выполняют задания, а учитель потом проверяет. Отдельные учителя-предметники постоянно работают таким образом, и детям нравится такая форма обучения. Они отслеживают свой рейтинг, следят за отметками. Не отказываем мы учащимся и в личных консультациях с педагогами. Особенно в них нуждаются одиннадцатиклассники, которым предстоит сдавать выпускные экзамены и централизованное тестирование. Правда, стараемся, чтобы ребята работали малыми группами (не более 3–4 человек) и садились за парты удаленно друг от друга. Организовали мы учебный процесс онлайн и с высокомотивированными учениками, которые заинтересованы в высоких результатах на олимпиадах по учебным предметам.

По словам Аллы Ивановой, педагоги взаимодействуют с учениками на разных дистанционных площадках, а также в социальных сетях и мессенджерах, но основной платформой удаленного

обучения является сервис Schools.by. В школе, кстати, еще в 2017 году полностью отказались от обычных дневников – им на смену пришли электронные. Следовательно, родители и ученики могут видеть задания онлайн и выполнять их. В электронном дневнике в разделе «Домашнее задание» учителя записывают все, чтó необходимо учащемуся для изучения определенной темы. Информация автоматически отображается у всех учеников класса. К заданию по необходимости прикрепляются дополнительные документы, видеоматериал и др.

А с 2019 года в учреждении реализуется новый проект – «Использование образовательных блогов как средство сопровождения и профессионального самоопределения учащихся».

– Проект представляет собой использование образовательных блогов по профильным предметам: русскому и английскому языкам, математике и биологии, – отметила заместитель директора. – Сейчас эти блоги активно наполняются контентом, но ученики уже могут на них подписываться и черпать информацию: учебный материал по программе, мотивирующие и познавательные статьи, олимпиадные задания, рекомендации и т. д. Работа блогов, прежде всего, направлена на повышение мотивации, интереса к учебному предмету. В основном они рассчитаны на учеников 8–11-х классов, но и школьники средних классов могут ими пользоваться. Видя заинтересованность ребят в блогах, и другие учителя-предметники подключились и начали их активно создавать. Тем более в образовательных блогах школьники могут оставлять комментарии, задавать вопросы, обсуждать задания и решения.

Просмотр видеороликов

А учитель французского языка средней школы №5 города Жодино Полина Потапенко на каникулах стала создавать для ребят мини-видеоролики. Часть из них скоро появится на одной из образовательных платформ.

– Видеоролики в основном предназначены для шестиклассников, у которых я веду уроки, – рассказывает педагог. – Они небольшие (по 10–15 минут каждый), созданы на определенную тему. Там есть и лексический, и грамматический материал, присутствуют презентации, картинки, подписи, чтобы дети могли в любой момент остановить ролик и ознакомиться с текстом детальнее. Поскольку французский язык – непростой в произношении, диалоги мы озвучиваем вместе с коллегой Светланой Николаевной Кудрявцевой (она же и снимает материал на камеру). Важно, чтобы дети слышали правильную речь и учились без ошибок произносить предложения.

Полина Потапенко также добавила, что ребята на каникулах не скучают. Участвуют дистанционно в конкурсах по французскому языку, а выпускники готовятся к экзаменам.

Юлия БРОЖИНА