«Наши медики достойны восхищения!»

27 марта Екатерину Русак госпитализировали с подозрением на COVID-19. В больничных палатах она провела 15 дней. Домой девушку отправили после двух отрицательных тестов на коронавирус. Как она чувствует себя сегодня и как оценивает работу врачей?

– Сначала у меня заболел трехлетний ребенок. Три дня температура не опускалась ниже 39 градусов, – рассказывает Екатерина. – Малыш быстро пошел на поправку. А потом и я расклеилась – появились слабость, головная боль, кашель и температура. Пришлось вызвать врача. Выполняла его назначения, но головная боль по-прежнему не отступала. А однажды, укладываясь спать, почувствовала, что мне тяжело дышать.

В больнице Екатерине сделали снимок грудной клетки, после чего поставили диагноз – «плевропневмония». Девушку отправили в Боровляны. Там ее поместили в бокс.

– У меня взяли анализы, собрали анамнез, – вспоминает Екатерина. – Позже подселили еще одну пациентку с кашлем и температурой. Ее анализ оказался готов раньше, чем мой, и подтвердил коронавирус. Меня – контакт первого уровня – отправили в Борисовскую инфекционную больницу. Там снова провели тесты. Один из анализов, который я сдавала, дал положительный результат на коронавирус. У родных Екатерины также взяли мазки на коронавирус и обязали соблюдать режим самоизоляции.

Девушка рассказывает, что самым сложным для нее было нахождение в четырех стенах. Врачи внимательно следили за ее здоровьем, давали медикаменты, проводили диагностику.

– А еще они поддерживали морально. И врачи, и медсестры постоянно интересовались моим самочувствием. Иногда подходили к боксу, стучались в окошко, чтобы спросить, как дела. Я поднимала большой палец вверх – все отлично! Чувствовала себя хорошо, выполняла все рекомендации. Ежедневно фиксировала в карточке температуру тела, количество выпитой жидкости. Когда в бокс входили медики, надевала маску.

После двух повторных отрицательных анализов на коронавирус девушку отпустили домой.

– Была так счастлива, когда тест дал отрицательный результат. Переспрашивала доктора – а это точно? Врачей в этой ситуации считаю настоящими героями. Я действительно ими восхищаюсь!

Анна НИКОЛАЕВА