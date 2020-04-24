ОАО «Минскоблагросервис»: надежные партнеры

В АПК не бывает мелочей. Посевная или заготовка кормов, жатва – их результат во многом зависит от техники: сельскохозяйственные машины и агрегаты должны бесперебойно и эффективно работать в любых погодных условиях. В центральном регионе решением этих задач занимается ОАО «Минскоблагросервис» – крупнейшее специализированное предприятие с мощной материально-технической базой. Здесь работают профессионалы, и в том, что нынешняя посевная кампания стартовала на Минщине оперативно, в немалой степени их заслуга.

– В последние время хозяйства области интенсивно оснащаются энергонасыщенной современной техникой, которая требует соответствующего сервиса, – рассказывает генеральный директор ОАО «Минскоблагросервис» Дмитрий Шабар. – Эта задача возложена на наше предприятие: проводим своевременное обслуживание гарантийной и послегарантийной сельхозтехники и оборудования, изготавливаем технику и запасные части для ее ремонта. Ответственность большая: пусть не напрямую, но от качества нашей работы зависит, какой вклад Минская область внесет в республиканский каравай, будут ли животные сполна обеспечены кормами.

«От качества нашей работы зависит, какой вклад Минская область внесет в республиканский каравай, – говорит гендиректор ОАО «Минскоблагросервис» Дмитрий Шабар

В 2019 году специалисты ОАО «Минскоблагросервис» и районных агросервисов отремонтировали 434 единицы тракторов самых разных марок и моделей. Вернули в строй 64 кормоуборочных и 101 зерноуборочный комбайн. Восстановили и отремонтировали 286 двигателей внутреннего сгорания.

Еще одно направление работы предприятия – восстановление и продажа сельскохозяйственной техники на вторичный рынок. Так, за прошлый год мастера областного и районных агросервисов вернули к жизни 534 единицы техники и отдельных узлов. Причем, как отметил Дмитрий Шабар, ОАО «Минскоблагросервис» выработало свою схему их восстановления.

– Неисправные машины, трактора, посевные агрегаты принимаются в ОАО «Минскоблагросервис», а затем распределяются для ремонта в 12 райагросервисов согласно специализации. Мастера на местах их полностью разбирают, проводят дефектовку, – поясняет генеральный директор. – И уже на основании дефектовочных ведомостей мы поставляем необходимые для восстановления техники запчасти.

ОАО «Минскоблагросервис» – надежный партнер не только для аграриев, но и для животноводов. Уже не первый год работники предприятия выполняют ремонт, а также обеспечивают гарантийное и послегарантийное обслуживание доильного оборудования на молочнотоварных фермах.

– Ремонт и восстановление сельхозтехники, реализация запчастей, узлов и агрегатов; продажа семян, минеральных удобрений и средств защиты растений… Мы обеспечиваем сельхозпредприятия всем необходимым для проведения весенне-полевых работ, уборки урожая, заготовки кормов, – резюмирует Дмитрий Шабар. – Но нужно жить и завтрашним днем: улучшать качество услуг, увеличивать объемы производства и реализации продукции, совершенствовать технологии ремонта сельхозтехники. Времена меняются – меняются подходы. Но главный девиз нашего коллектива «Высокое качество, сжатые сроки, доступные цены» остается прежним. Об этом знают наши партнеры, потому и доверяют.

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Галина ГРИЦКЕВИЧ