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ОАО «Зазерка»: продуманная экономика современного фермерства

24.04.2020 0 Комментариев , 0 Просмотров

Директор Андрей Папельский, посвятивший сельскому хозяйству порядка 20 лет, кажется, изучил фермерское ремесло уже основательно. Но все равно открыт новому. Пропадая днями на работе, по вечерам он усердно штурмует интернет в поисках дополнительных современных знаний. А после заряжает своим энтузиазмом и сплоченный коллектив родной «Зазерки».

Последние два года в «Зазерке» активно экспериментируют – просчитывают варианты повышения урожайности без увеличения посевных площадей, серьезно работают над применением современных технологий, новых видов микроудобрений.

– Благо есть у нас сильные специалисты, которым это по плечу, – замечает директор ОАО «Зазерка» Андрей Папельский. – К примеру, мой заместитель, исполняющий обязанности главного агронома, Александр Евгеньевич Сидорик, один из самых опытных работников хозяйства, настоящий профи своего дела, технолог тончайший. Все нововведения и современные разработки помогает внедрять с учетом вопроса экономики. Досконально с ним все просчитываем. А после сэкономленные средства направляем на повышение зарплат работникам, покупку качественных удобрений, техники и пр.

Существенно сберечь копеечку помогают эксперименты с селекцией семян. Третий год в Зазерке плотно работают с гибридами рапса, благодаря чему ежегодно на 10–15% увеличивают показатели по валовому сбору культуры на тех же площадях. Второй год сеют и гибриды озимой ржи (в четыре раза меньше, чем отечественными семенами, но урожайность получают в два раза выше). Отличные показатели и по кукурузе французской селекции (урожайность тоже в два раза выше). К слову, под культуру в нынешнем году хозяйство внесло порядка 50 000 тонн органики. Так что даже неблагосклонность погоды не помещает получить достойный урожай.

– Посевную в этом году мы завершили раньше срока. Начали 18 марта, а 8 апреля уже закончили весенний сев зерновых полностью. Хотя у нас самый большой план по району, 1000 га ярового сева, – признается Андрей Станиславович. – Всего зерновой группы мы посеяли 1002 га, плюс почти 300 га однолетней группы – это то, что пойдет на корм скоту. У нас сегодня 5000 голов КРС, поэтому необходима хорошая кормовая база. Большую работу мы провели также по травам для поголовья (750 га): перезалужение, подсев многолетних, посев многокомпонентных пастбищ, люцерны. Подходит к завершению и сев свеклы (160 га). Земли хозяйства мы задействуем на 100%, потому как нужно и экономику держать, и валовое производство увеличивать.

Высокая урожайность – залог уверенного развития животноводства. «Зазерка» своими силами занимается заготовкой кормов для поголовья.

– Плюс докупаем премиксы, добавки, витамины в большом количестве. Рацион животных должен быть сбалансированным, корма должно быть в достатке, – уверен Андрей Папельский. – Для тех же телят у нас обеспечен круглосуточный доступ к еде и питью.

Если кормить в определенное время, животное будет стараться максимально насытиться за один раз, в итоге может возникнуть несварение. А когда вкусности всегда в изобилии, теленок ест ровно столько, сколько требует его организм для развития.

Год от года улучшаются условия содержания скота в ОАО «Зазерка». Так, к 2020-му был введен в эксплуатацию новый уютный телятник с домиками индивидуального содержания (еще один аналогичный будет сдан в ближайшие месяцы). К помещению даже подвели горячую и холодную воду, чтобы работницам не приходилось таскать тяжелые ведра.

– Теленок – как маленький ребенок.

Если из бутылочки покормил, нужно сразу же ее помыть, чтобы малыш не подхватил инфекцию при последующем кормлении. В телятнике тоже должна быть идеальная чистота. Поэтому регулярно меняется подстилка, проводится уборка. Это важные нюансы. Ведь высокой продуктивности поголовья можно добиться, в первую очередь, за счет добросовестного отношения к животным, – замечает руководитель и признается, что сельскохозяйственная сфера требует большой отдачи: – Это и работа без выходных, это и раньше встать, позже лечь – множество разных моментов. Сельское хозяйство нужно любить. Только тогда получишь хороший результат.

Юлия ХОЛОДИНСКАЯ

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Об авторе: redactor2

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