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Откровения врачей, борющихся с COVID-19

24.04.2020 0 Комментариев , 5 Просмотров

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Копыльской ЦРБ Регина Нарейко вместе с коллегами ежедневно спасает человеческие жизни. Вот и сегодня медики на передовой – борются за каждого пациента с коронавирусной инфекцией.

Сегодня в отделении анестезиологии и реанимации размещено 12 коек – вдвое больше, чем до вспышки COVID-19. Медики обеспечивают пациентов необходимым лечением, в том числе кислородотерапией. Коронавирус – заболевание новое, малоизученное. Копыльские реаниматологи постоянно поддерживают связь с коллегами со всей области: делятся опытом, обсуждают методики лечения.

– Мой рабочий день начинается стандартно, – говорит Регина Нарейко. – Каждое утро вместе с коллегами подводим итог прошедших суток, обсуждаем, как действовать с тем или иным пациентом. Я делаю детальный обход отделения: изучаю анализы и рентгенограммы больных, уточняю их самочувствие и жалобы, даю рекомендации. Стараюсь уделить максимум внимания каждому.

Консультирую пациентов других отделений, чтобы, если в этом возникнет необходимость, вовремя перевести их к нам. Количество пневмоний и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в последнее время увеличилось. Копыльскую ЦРБ перепрофилировали в инфекционный стационар.

В отделение реанимации пациенты поступают в тяжелом состоянии. Регина Викентьева признается, что очень радуется, когда больные начинают идти на поправку.

– В нашей сфере, конечно, очень важно сохранять спокойствие. Недавно у меня спросили:

«А вам страшно?» Я задумалась. Наверное, нашу профессию выбирают люди с определенными качествами характера. Реаниматологом я работаю уже 26 лет, испугать меня чем-то довольно сложно. К тому же от страха человек теряется и перестает действовать грамотно. Разве я могу себе такое позволить?

О своей работе Регина Нарейко может рассказывать долго. Доктор по профессии и призванию абсолютно уверена, что находится на своем месте.

– В другой роли себя просто не представляю, хотя и устаю от дежурств и бессонных ночей. Кстати, в моей семье я единственный медик.
А теперь по моим стопам мечтает пойти и дочь. Не отговариваю ее и не направляю. Человек должен сам выбирать свою стезю. Когда-то меня предупреждали, что медицинская сфера очень тяжелая, но я не отступила. И сегодня, приходя в отделение, о трудностях не думаю. Просто делаю свое дело.

После работы доктор торопится домой. Говорит, что, если эпидемиологическая ситуация в районе ухудшится, готова в прямом смысле жить на работе. Пациенты, которых Регина Викентьева ставит на ноги, слов благодарности для нее не жалеют.

– Легкой нашу работу точно не назовешь, – рассуждает собеседница. – Что особенно приятно, в отделении реанимации подобралась действительно сильная команда. К нынешним условиям мы адаптировались, во всем помогаем и поддерживаем друг друга. Понимаем, что от медиков сегодня зависит очень многое. Жизнь в любом случае продолжается. И битву с вирусом мы просто обязаны выиграть!

Анна ХАЛДЕЕВА

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Об авторе: redactor2

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