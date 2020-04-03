Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» заявил, что глобальные игроки могут использовать мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса,

в своих целях.

По словам Президента, многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. «А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» – заметил Президент.

Он напомнил о предложении ООН напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом. «Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные – беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто – сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто «на ногах», и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир», – предположил Президент.

Глава государства подчеркнул, что его беспокоит будущее страны, поэтому он пытается смотреть дальше. «Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два – и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех, – сказал Александр

Лукашенко.

«Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая – огромные мощности в экономике. В Америке – печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе», –

заметил белорусский лидер.

Президент рассказал, что распространение в Беларуси коронавируса изначально связано с завозными случаями, будь то в Минске или Витебске. В целом он призвал не допускать паники и спокойно действовать в сложившейся обстановке. Сам Глава государства свой привычный график не менял: «Не проверялся я на коронавирус, но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял, что не надо, наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, физически грузить организм».

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси на данный момент лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем. Президент также подчеркнул, что в стране ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать. Более того, в целом по смертности в Беларуси в текущем году динамика лучше по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику, полученную из органов ЗАГС.

Глава государства рассказал, что из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие на искусственной вентиляции легких. «У нас около трех тысяч аппаратов ИВЛ. Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае, – привел он данные. – Так чего нам сейчас изолировать людей? Их нужно обезопасить, что обязана сделать система здравоохранения, врачи должны лечить людей (это мое жесткое требование), а не ходить и закрывать учреждения, что-то отменять. Это дело власти. Ты приди, докажи, что это надо, а власть примет решение».

При этом белорусский лидер призвал медиков соблюдать необходимые меры предосторожности при общении с потенциально заразившимися и пациентами, чтобы самим не стать носителями вируса. Глава государства также еще раз выразил благодарность в адрес врачей за успешные подходы к лечению вирусных заболеваний. «Сказать, что в Беларуси все тихо и спокойно, – глупость полная. Просто мы не паникуем. Занимаемся каждый своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год», – заметил он.

Ранее Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой

В центре внимания были в том числе меры по противодействию распространению вирусных инфекций. Президент поручил Наталье Кочановой связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в страну их специалистов. С чем это связано, прокомментировала пресс-секретарь Президента.

«…Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти», – заявила Наталья Эйсмонт.

«В первую очередь для того, чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем, Президент поручил сегодня председателю Совета Республики немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить сюда их специалистов. Причем специалистов, команду, сформированную на их усмотрение, – рассказала пресс-секретарь. – Этим специалистам будет предложено оценить как работу системы здравоохранения в целом, так и – подчеркиваю – нынешнюю ситуацию, наши механизмы противодействия самым опасным инфекциям. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному – открыто и непредвзято. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков».

О будущем Союзного государства

«У нас есть Договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль», – отметил Глава государства.

«И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. В конце концов мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?» – добавил белорусский лидер.

Фото БелТА