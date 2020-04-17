Проект «Беларусь помнит!»: герой войны и мира

На парадном пиджаке Петра Васильевича Воробья звенят медали, свидетельствующие не только о фронтовых подвигах. За плечами ветерана – послевоенный трудовой путь, отмеченный Звездой Героя Социалистического Труда.

…По радио сообщили горькую весть – началась война. Повестки военнообязанным выдавал сельский Совет. Петр Воробей из деревни Колодежи Червенского района в то время работал счетоводом в местном органе власти. Именно ему и поручили развозить документы о мобилизации тех, кто по возрасту должен был первым встать в ряды защитников Родины. Взял коня в местном хозяйстве, сел верхом – и по деревням. Тяжело было на сердце, ведь вез людям горе, расставание с родными, неопределенное тревожное будущее – неизвестно, вернешься с войны или нет. Отправляя родных воевать, плакали матери, старики, дети.

Напряженный пульс войны сельчане отчетливо почувствовали, когда немцы начали бомбить шоссе Минск – Могилев, которое проходило неподалеку. Сначала в деревне было относительно тихо. Но как только партизаны стали активизироваться, начались облавы и блокады. Опасаясь народных мстителей, немцы старались запугать жителей оккупированных территорий – сожгли одну деревню, а вскоре горькая участь настигла и другую. Страшно было и днем и ночью. Многие сельчане покинули усадьбы, жили во временных укрытиях, в наспех возведенных землянках.

Петр Васильевич вспоминает свою молодость, опаленную грозным заревом войны:

– В 1943-м, когда мне исполнилось 20 лет, решил пойти в партизаны. Был бойцом партизанского отряда имени Фрунзе бригады «Красное Знамя», участвовал в боях в районе городов Смолевичи, Червень, Пуховичи. Выполнял обязанности подрывника, не единожды участвовал в боевых операциях на железной дороге.

Возвращаясь мыслями в далекое прошлое, ветеран вспоминает, как вместе с боевыми друзьями удалось пустить под откос первый вражеский эшелон. Три такие опасные и удачные вылазки на «железку» осуществил молодой партизан. В 1944 году, когда отряд имени Фрунзе соединился с регулярными частями Красной Армии, Петр Воробей участвовал в боях за освобождение родного Червеня от немецко-фашистских захватчиков.

Остаться в тылу было неловко

Ветеран мало рассказывает о своих заслугах – природная скромность не позволяет. А ведь уже один только факт, что он участвовал в известном партизанском параде, который проходил в 1944 году в Минске, свидетельствует о его славной военной биографии. Увиденное его ошеломило: столица Беларуси лежала в руинах, город напоминал выжженную пустыню. Слезы невольно наворачивались на глаза. Парад принимал 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии, начальник Центрального Штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко.

Участник тех памятных событий помнит тот день во всех деталях:

– Партизаны гордо шли мимо трибуны, обмундирование на них было будничным, местами изорванным, в пятнах грязи и крови… Но сердца всех наполняла гордость, что мы внесли свою лепту в освобождение страны. После парада нас собрали на лужайке, накрыли скромный стол. Здесь же вручили боевые медали и зачитали приказ о расформировании нашей партизанской бригады. Минск нужно было восстанавливать после разрухи, потому отбирали плотников, столяров, других специалистов строительного профиля. Мои навыки счетовода также пригодились бы – нужная профессия, но мне было как-то совестно оставаться, я мечтал попасть на фронт… Через некоторое время мы прибыли в Дзержинск, где располагался запасной прифронтовой полк. Вскоре пришлось совершить марш-бросок в город Волковыск. По 80 километров трудного пути преодолевали в день. Спустя некоторое время в действующих частях армии начали набирать конкретных специалистов. Я попал в танково-десантную роту 23-й танковой гвардейской бригады. Воевал на 2-м Белорусском фронте, служил пулеметчиком.

В партизанском параде 16 июля 1944 года на поле бывшего ипподрома в Минске по случаю освобождения столицы от немецкой оккупации участвовали более 30 тысяч партизан. В одном из рядов воинов шел маршем и Петр Воробей

Петр Васильевич участвовал в прорыве вражеской блокады под городом Кнышин в Польше, форсировал реку Нарев. В одном из боев получил ранение. Дошел до Кенигсберга. В начале 1945 года был направлен на курсы в Горьковское танковое училище. Здесь и встретил долгожданный День Победы. После окончания курсов был распределен в город Осовец Псковской области, где располагалась танковая часть. Служил до 1947 года.

К поражениям не привык

…В редкие часы фронтового затишья его сердце грели воспоминания о родном белорусском крае, о хате, что стояла рядом с лесом в его любимой деревне. Семья была большая – восемь детей. В десять лет остался без матери. Век отца также, к сожалению, был недолгим – умер в 1946-м.

Вырос Петр, вернее выжил, благодаря заботе старших сестер.

В жизни всему пришлось научиться. Многие ремесла оказались по плечу. На школьных каникулах почти никогда не отдыхал – шел в колхоз, зарабатывал трудодни. Картошку окучивал, сено убирал, любое поручение выполнял добросовестно. Эта закалка пригодилась на всю его долгую жизнь, наполненную привычными трудами и заботами.

Вся послевоенная биография этого человека, начиная с далекого 1948 года, связана с Червенским леспромхозом. Этому предприятию отдано более трех десятилетий: руководил бригадой, которая всегда была передовой. За значительные производственные успехи, достигнутые в выполнении плановых заданий, Президиумом Верховного Совета СССР в 1966 году Петру Васильевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением медали «Золотая звезда».

Ратный и трудовой путь Петра Васильевича отмечен орденами Ленина, Отечественной войны І степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Партизану Великой Отечественной войны» І степени, «За доблестный труд», «Ветеран труда», многочисленными юбилейными медалями.

…Петр Васильевич Воробей прожил уже 97 лет, а кажется, они пролетели как девять дней. Чтобы снова возвратить прошлое, ветеран с любопытством заглядывает в увесистый семейный альбом: там вся его богатая на события биография, там милые его сердцу лица родных людей… Только вот военных фото в этом альбоме раз, два и обчелся – пусть те трагические мгновения остаются спрятанными в памяти.

Елена ПАШКЕВИЧ