Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем Br400 тыс.

Профсоюзы Минской области приобрели и передали больницам региона технику, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, а также оказали материальную помощь уязвимым категориям граждан. Помощь оказана на сумму более Br400 тыс., сообщили БЕЛТА в организации.

Так, в больницы передали свыше 2 тыс. защитных комбинезонов, антисептических гелей и растворов. Председатель областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский вручил 300 костюмов представителям Минской областной клинической больницы и 250 — Минской центральной районной больницы. Еще часть защитных изделий направили в медучреждения Дзержинска, Борисова, Логойска, Вилейки, Воложина, Копыля, Солигорска и Узды. Плюс для поддержки медиков, улучшения условий их труда закуплена необходимая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, электрочайники, утюги).

Перчатки, повязки и другие средства индивидуальной защиты поступили в Слуцкую, Молодечненскую, Узденскую, Столбцовскую, Борисовскую центральные районные больницы, Узденский и Воложинский территориальные центры социального обслуживания населения. Для инфекционного отделения Борисовской больницы №2 приобрели бактерицидные облучатели.

Кроме этого, профсоюзы организовали питание медицинских работников в больницах Борисова, Воложина, Копыля, Марьиной Горки, а также в Минской ЦРБ и Минской областной клинической больнице.

Параллельно начались выплаты медработникам, утратившим трудоспособность из-за короновируса.

«Забота о людях и их здоровье — это самое важное, — подчеркнул Виктор Малиновский. — Сегодня на медицинских сотрудниках лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Нужно поддержать их в складывающейся эпидемиологической обстановке».