Профсоюзы области оперативно включились в работу по оказанию помощи

С момента возникновения непростой эпидемиологической ситуации профсоюзы Минщины оперативно включились в работу по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Для координации деятельности создан областной штаб, при районных объединениях — аналогичные. Какие дополнительные меры поддержки предприятий и работников предлагают профсоюзы области, выясняла корреспондент «МП».

Как напомнил председатель областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский, было принято решение об отмене всех непервостепенных расходов в профсоюзных организациях. Высвободившиеся средства направляются в «кассы взаимопомощи».

— Такой фонд помощи создан на всех уровнях. Из этих средств помощь оказывается работникам, которые попали в тяжелое материальное положение или нуждаются в лечении, а также на покупку дезинфицирующих и обеззараживающих средств, масок, перчаток, — отметил руководитель областного профцентра. — Кроме того, каждая первичка перечисляет в «кассу взаимопомощи» районных профсоюзных организаций 2% от членских взносов. Выстраивается своего рода цепочка взаимопомощи.

Профсоюзы выражают свою солидарность медицинскому персоналу, на котором сейчас лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19.

— Важно создать для них максимально безопасные условия труда, — считает Виктор Малиновский. — Медикам, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели, будут выплачены материальные компенсации. При Белорусском профсоюзе работников здравоохранения создан фонд помощи — все отраслевые профсоюзы солидарно перечисляют в него денежные средства. Это поможет медработникам чувствовать себя более защищенными.

На реализацию комплекса мероприятий, направленных на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, оказание материальной помощи затрачено более 134 тысяч рублей. За счет долевого участия областных (городских) организаций отраслевых профсоюзов заказаны по две тысячи перчаток и масок для нужд учреждений здравоохранения области. Столько же защитных медицинских костюмов поступило в больницы от Федерации профсоюзов.

Профсоюзы области оказали спонсорскую помощь отделениям детских социальных приютов (Клецкому и Березинскому районным социально-педагогическим центрам) детскому саду в деревне Копище Минского района, Слуцкому социально-педагогическому центру, Даниловичскому УПК ясли-сад — средняя школа Дзержинского района.

— Наш профсоюзный девиз «Мы — объединяем!» как никогда актуален. Это как раз тот случай, когда вместе мы можем оказать помощь тем, кто особенно в ней нуждается, — добавил председатель областного объединения профсоюзов.

Из первых уст

Александр Дрейчук, председатель областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

— Необходимые меры профилактики в борьбе с COVID-19 проводятся во всех учреждениях здравоохранения и первичных профсоюзных организациях, состоящих на профобслуживании в областной организации. В каждом регионе проведен мониторинг условий труда медиков, чтобы понять, в какой поддержке они нуждаются. По мере необходимости доставляются защитные медицинские костюмы, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, антисептические гели и растворы для рук, бесконтактные термометры — все то, на что подают заявки местные медучреждения. Также для поддержки медицинских работников, улучшения условий их труда закуплена необходимая бытовая техника.

Технические инспекторы контролируют меры по защите здоровья персонала. Усилен общественный контроль за исправностью функционирования вентиляции и санитарно-бытовых помещений, обработкой рабочих мест и мест общего пользования, увеличена кратность влажных уборок с применением дезинфицирующих средств. Совместно с нанимателями прорабатываются вопросы по корректировке режима труда для исключения массового скопления людей, перенаправления потоков пациентов.

Проводится ежедневный медицинский контроль состояния здоровья работников в начале и в конце рабочей смены. На стендах и сайтах организации и первичных профсоюзных организаций размещены памятки о мерах профилактики распространения ОРИ, ведется разъяснительная работа среди персонала. В регионах через врачей общей практики и помощников врачей по амбулаторно-поликлинической помощи организована выписка рецептов и доставка их на дом.

Налажена оперативная связь с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, неработающими пенсионерами, инвалидами в целях оказания необходимой помощи. Действуют горячая телефонная линия и дистанционный круглосуточный врачебный пост для оказания консультативной помощи по вопросам распространения коронавирусной инфекции, организации работы лечебных учреждений на период неблагополучной обстановки.

Областной комитет профсоюза работников здравоохранения оказал спонсорскую помощь Борисовскому дому ребенка, Слуцкому специализированному дому ребенка, Белорусскому детскому хоспису в размере 500 рублей каждой из этих организаций. Также закуплены моющие и дезинфицирующие средства.

Сегодня личная гигиена должна быть в приоритете у каждого человека. Рекомендации известны всем, просто их нужно безукоризненно выполнять. При первых признаках заболевания необходимо вызвать врача и контролировать симптоматику.

Дмитрий Швайба, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

— Первая задача, которую мы поставили перед собой, — организовать на постоянной основе горячую линию. И, я должен отметить, обращений на нее поступает не много. Это говорит о том, что львиная доля разъяснительной работы успешно ведется именно в трудовых коллективах. Ежедневно наши специалисты проводят мониторинг обстановки в профсоюзных организациях, помогают в поиске и покупке необходимых профилактических средств защиты (антисептиков, марлевых повязок, медицинских перчаток, локтевых дозаторов). Мы, как профсоюзная сторона, обратились к нанимателям с просьбой предоставить по желанию работников трудовые отпуска людям старше 65 лет, беременным женщинам. И наша инициатива находит поддержку.

Исходя из того, что ряд наших предприятий связаны с химической сферой промышленности, они начали производить дезинфицирующие средства и антисептики. Поступает много звонков от организаций, которые хотели бы в оперативном режиме приобрести эти товары. Наши предприятия справляются с поступающими заявками. А одна из солигорских компаний начала производить антисептические средства для собственных нужд. Это тоже хороший пример. Более того, ряд предприятий переналадили свои швейные производства и шьют маски.

Все работники нашей областной организации переведены на четырехдневную рабочую неделю. Мы приняли решение снизить размер ежемесячной премии на 10%. Все высвобождающиеся средства направляем в резервный фонд для оказания реальной помощи для закупки дезинфицирующих средств, масок, кремов для восстановления рук после интенсивного применения антисептиков, лечения работников в связи с болезнью. Кроме того, все первичные профсоюзные организации перечисляют в «кассу взаимопомощи» 2% от взносов. Также члены нашего профсоюза принимают активное участие в пополнении страхового фонда помощи медицинским работникам, которые находились в тесном контакте с больными коронавирусом и сами заболели.

Владимир Филимонов, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:

— Все наши первичные организации сформировали «кассы взаимопомощи». В первую очередь собранные средства идут на закупку средств защиты — масок, антисептиков, а также на материальную помощь людям, оказавшимся в тяжелом материальном положении в связи с болезнью, лечением, оплатой медицинского обслуживания. Районные и первичные профсоюзные организации направили на профилактику распространения ОРВИ свыше 19 тысяч рублей.

Непосредственно нашей отраслевой профсоюзной организацией уже потрачено свыше 2,5 тысячи рублей на приобретение дезинфицирующих средств и масок. Еще около 500 рублей направлено на закупку лекарственных средств ветеранам.

В нашем отраслевом профсоюзе определены категории работников, которые контактируют с наибольшим количеством людей. В основном это социальные работники, на них сейчас ложится огромная нагрузка по доставке продуктов питания и лекарств пожилому населению — этим людям мы точечно оказываем помощь. В частности, обеспечиваем их средствами защиты. Например, ежедневно им требуется около 10 тысяч марлевых масок.

Действует у нас и горячая линия. Звонков поступает не много, в основном от председателей первичных профсоюзных организаций социальной сферы, которые испытывают потребность в приобретении средств защиты органов дыхания и антисептиков. В плановом режиме определяем финансовые средства, закупаем эти изделия и передаем их учреждениям. Помощь уже получили детский дом-интернат в Червене, Мядельский и Минский территориальные центры социального обслуживания населения, управление по труду, занятости и социальной защите Вилейского райсполкома и другие. Эта работа продолжится.

Юлия БРОЖИНА