Психиатр Екатерина КАТАРГИНА: Тревогу не нужно терпеть!

Даже в нынешнее непростое время большинству удается здраво, без паники оценивать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. При этом врачи Минской области готовы оказывать психологическую помощь тем, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за повышения уровня тревожности. О том, как поддерживать своих близких, настроениях в обществе и почему тревога – это нормально, «МП» побеседовала с заместителем главного врача Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Екатериной Катаргиной.

Факт: этой весной количество тревожных и депрессивных состояний в Беларуси, как и во всем мире, значительно увеличилось. Еще факт: искать профессиональной помощи в кабинетах психологов, психотерапевтов, психиатров спешат не многие. Редко подходящие слова находят даже близкие люди. Что уж говорить об окружающих, которые если и замечают за человеком странности, то в лучшем случае не станут крутить пальцем у виска.

– Мы часто находимся в условиях неопределенности. В ситуациях, которые могут угрожать нашей или жизни наших близких. И это запускает соответствующие психические реакции. К примеру, возникают тревога, подавленность, раздражение, неуверенность в себе. Конечно же, это отражается на настроении и поведении многих людей, – отмечает Екатерина Леонидовна.

Сейчас говорить о наплыве пациентов в клинический центр не приходится. Даже учитывая фактор сезонности (именно весной у некоторых происходит обострение заболеваний, в том числе хронических, причем, наукой доказано, преимущественно у горожан).

– Житель сельской местности более адаптирован, его хозяйственно-бытовой уклад не так нарушен, как в крупных городах. То есть он как занимался привычным делом, так и занимается. И тревогу у него может спровоцировать только просмотр контента масс-медиа. А вот, к примеру, когда житель мегаполиса, человек прежде очень активный, попадает в условия самоизоляции, он попросту не может себя чем-то занять и испытывает стресс, – поясняет собеседница.

Сейчас люди стали более закрытыми, контакты переместились в виртуальное пространство.

Но даже этот суррогат общения очень важен: сохраняется взаимодействие в обществе. Но не стоит воспринимать и верить всему на 100%, необходимо пропускать всю информацию через своеобразный фильтр: где правда, а где – нет. Чтобы не бросаться из крайности в крайность.

У каждого природой заложен механизм адаптации к критическим ситуациям. Но даже человек с твердым характером порой может вести себя неадекватно.

– Кто-то в стрессовой ситуации автоматически переключается и старается отвлечься от проблем, читая книги или слушая музыку, занимаясь физкультурой, компенсирует недостаток общения в социальных сетях, мессенджерах. Именно так сейчас и происходит. Но у кого-то эти механизмы ослаблены, непродуктивны, и тогда человека охватывают тревожные мысли: что же будет дальше? Появляются панические настроения, тревожность, – констатирует врач.

Волнения и переживания – естественные эмоции, это свое­образная психологическая защита. Вот только условно ее можно разделить на полезную и абсолютно вредную. И вот почему.

Если у человека стабильная психика – он адекватно способен воспринимать информацию. Конечно, определенный контент (фото-, видеоматериалы, графики и текст) способен повышать уровень тревоги. И это совершенно естественный процесс. Потому полезная тревога сейчас заставляет человека соблюдать гигиену, держать социальную дистанцию, носить маску в людных местах, сократить визиты, заботиться о родственниках. Это нормально.

Но есть такие, кто доводит себя до крайностей.

– Эти люди склонны все катастрофизировать и преувеличивать. К примеру, ходить по городу в противочумных костюмах или скупать продукты. Конечно, пополнять запасы самого необходимого на неделю-другую вполне нормально. И совсем другое дело, когда человек начинает строить убежище либо Ноев ковчег, или считает, что вирус может передаваться через телефонные разговоры, SMS-сообщения. Это уже сигнал, что он потерял самообладание и ему нужна помощь, – поясняет психиатр-нарколог.

Как правило, странности в разговорах или поступках первыми замечают люди из ближнего круга, хотя вернуть человека в привычный ритм и заставить взглянуть на ситуацию со стороны могут и посторонние.

Самый эффективный способ бороться с тревогой – не думать, что случится в будущем, а жить сегодняшним днем. Как только человек начинает что-то делать – читать, ходить, выполняет какие-то физические упражнения – то есть переключается, постепенно его тревога уходит на задний план. Как только он опять начинает копаться в своих переживаниях – погружается в прежнее состояние. Таким людям стоит реже смотреть телевизор или заглядывать в интернет. Надо отвлечься и жить своей жизнью.

– Прежде всего необходимо выяснить, чего панически боится человек. Тревога – нередко этакий ком проблем. Достаточно их разложить и структурировать, чтобы, во-первых, снизить напряженность, во-вторых – стать на путь их решения. К примеру, человек надумал и решил, что если он заразится – точно умрет. Он охвачен безумным страхом смерти, ему трудно что-то делать, чем-то заниматься. Вот тут важно дать понять: «Мы все когда-то умрем, но зачем думать об этом сегодня? Давай-ка лучше решим, как себя обезопасить».

Некоторые могут снимать тревогу весьма необычным для окружающих способом. Я считаю, что если только не во вред остальным, пусть это будет их инструментом избавления от тревоги, тут каждый отвечает за себя. Если же человек будет совершать преступные действия, им займутся правоохранительные органы, – делится размышлениями Екатерина Леонидовна.

Система оказания психолого-психиатрической помощи продолжает развиваться. Вскоре ее смогут оказывать даже врачи общей практики. Сейчас пройти такое лечение можно совершенно анонимно, но специалисты говорят, что даже на этих условиях подобная терапия мало востребована. Дескать: «Пошел к мозгоправу? Значит псих!»

– Люди так устроены, что в той или иной степени сталкиваются с экзистенциальными проблемами, их посещают мысли о смерти. А вот реакция у каждого может быть совершенно разной: одних это заставляет больше ценить жизнь, радоваться каждому дню, других такой страх парализует и угнетает. Этим людям необходимо обращаться за помощью. Ведь иначе может возникнуть истощение нервной системы, депрессия. Длительное пребывание в таком состоянии чревато: может не выдержать сердце, обострятся соматические заболевания.

Алексей БОЛОТОВ, фото Светланы КУРЕЙЧИК