Психолог Ирина Ботяновская: выполнение уроков – зона личной ответственности ребенка

Официально у школьников закончились продолжительные весенние каникулы, и уже в понедельник у них начались занятия. Однако не все родители отправили своих детей в школу. Чтобы эти ребята не отставали от учебной программы, многие педагоги предлагают им продолжать учиться дистанционно. Как лучше организовать такое обучение, корреспонденту «МП» рассказала старший преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного института развития образования, практический психолог, магистр педагогических наук Ирина Ботяновская.

— Ирина Викторовна, на какие моменты нужно обращать внимание родителям при организации обучения дома?

— Нужно избегать двух крайностей. Во-первых, электронное дистанционное обучение — не продолжение каникул (как хотелось бы многим детям), во-вторых, это не обучение 24/7 (как хотелось бы многим взрослым). Для организации обучения ребенка «на удаленке» вам необходимы устройства интернет-связи (стационарный компьютер, ноутбук или мобильный телефон, подключенные к интернету), а для осуществления видеосвязи могут понадобиться наушники и микрофон. Если чего-то нет, подумайте, как это можно компенсировать. Уточните, какие программы нужно освоить ребенку для учебы. Научитесь ими пользоваться сами и обучите его, если он еще ими не владеет. С одной стороны, это даст ему возможность быть самостоятельным, а с другой, позволит быть «не привязанным» к образовательному процессу вам.

— Как лучше организовать рабочее место для ребенка?

— В идеале это отдельная комната. Или стол с компьютером и удобным стулом. Если стол у вас один на всех (ребенок за ним учится, а родители — работают), необходимо выделить ребенку определенные часы для занятий, когда это рабочее место будет именно «его». То же и с несколькими детьми-школьниками или студентами. Решите, в какое время каждый будет иметь только «его» время на доступ к компьютеру, разделите рабочее время между детьми.

Если вы переживаете за сохранность ваших документов на компьютере, просто уберите их, заархивируйте, сделайте дополнительную копию. На время выполнения детьми домашнего задания следует убрать и другие «искушения». В частности, не позволяйте заходить во время урока в социальные сети. Договоритесь об отключении всплывающих сообщений и уведомлений мессенджеров. Ребенок должен погрузиться в изучение школьной программы. Важно, чтобы в это время никто и ничего не отвлекало его от учебы.

Разберите с детьми правила онлайн-этикета (стараемся выглядеть достойно в глазах собеседника, проявляем уважение и терпимость, юмор используем осторожно, сдерживаем страсти, пишем грамотно, не занимаемся плагиатом). С большой долей вероятности они пригодятся и во взрослой жизни. Не стоит забывать о наличии учебников, тетрадей, атласов, контурных карт, ручек, карандашей и всего того, что необходимо для уроков.

Не соглашайтесь на возможные просьбы ребенка учиться в постели. Продумайте, в какой одежде он будет получать новые знания. Все это внутренне дисциплинирует, не дает расхолаживаться, позволяет сохранить оптимальные качество и скорость работы.

Помните, как для вас важна ваша работа, так и для ребенка — его учеба. Пусть и находясь физически дома, ребенок учится. Отвлекать его, обращаться с просьбами во время учебы не следует.

— Каким должен быть распорядок дня школьника?

— Поскольку ребенку нужно будет вернуться к школьному режиму, постарайтесь максимально сохранить четкий, привычный для него распорядок дня. По возможности придерживайтесь школьного графика. Не откладывайте выполнение заданий на завтра или послезавтра. Планируйте занятия на утро — именно в это время у ребенка максимальная работоспособность. Заведите часы. Так будет проще отслеживать, сколько времени прошло, а сколько осталось на выполнение уроков.

Режим сна сбивается достаточно легко. Постарайтесь этого не допускать. Между пробуждением и занятиями обеспечьте ребенку небольшой интервал времени, чтобы он успел умыться, покушать, подготовиться к учебе. Конечно, можно позволить поспать ему немного подольше, но ровно столько, сколько времени занимала дорога в школу.

Обязательно планируйте небольшие перерывы на отдых — так называемые импровизированные перемены. Причем на них можно делать все, что угодно: встать из-за стола, пройтись по квартире, перекусить, повисеть на турнике, позвонить друзьям, сверстникам. От монитора необходимо отрываться систематически. Это позволяет сбросить накопившуюся усталость, не терять так сказать рабочей хватки. Кстати, перекусы тоже крайне нежелательно делать на «рабочем» («учебном») месте. Да и длительной прогулкой разрывать уроки не следует — так вы рискуете прозаниматься весь день. Обеспечьте ребенку возможность побыть дома в уединении, остаться наедине с собой.

Проявляйте заинтересованность, будьте «в теме». Контактируйте с учителем. Ваша ответственность — лучший способ сформировать ответственное отношение к учебе у вашего ребенка. Есть вещи, с которыми он обязан справляться сам, но есть моменты, где только вы сможете ему помочь. И даже если вы не в состоянии ответить на вопрос ребенка сразу (по содержанию урока, по платформе, на которой размещен курс, или по каким-то другим, не относящимся к школе вопросам), будьте рядом! Не бросайте ребенка «на полпути». Ищите ответы вместе. Но не вместо него!

— Есть ли особенности в организации дистанционного обучения для учеников младших и старших классов?

— Чем младше ребенок, тем меньше у него развиты самоорганизация, самоконтроль, управляемость своими познавательными процессами. Вам не обязательно быть рядом постоянно, но ребенок должен знать, что в случае необходимости он может обратиться к вам за помощью. Кроме того, дома есть много факторов, которые могут быть потенциально отвлекающими (домашние животные, братья и сестры, игрушки, гаджеты, книги, которые давно хотел прочесть, но все не было времени). На момент учебы их нужно по возможности убирать. Совместить несколько дел, не потеряв качество их выполнения, очень сложно.

Чем старше ребенок, тем больше ему можно отдавать бразды правления учебой. Но тут тоже взрослый должен быть рядом, потому что в подростковом возрасте общаться со сверстниками хочется порой значительно больше, чем учиться. А запрет на общение в off-line может подогреть стремление подростка общаться on-line, в соцсетях или мессенджерах.

Старшеклассникам же хочу сказать следующее. Да, вам не просто. Но вы же сами понимаете, что готовились к поступлению в университет давно, причем морально и интеллектуально. И вы сами знаете, как много можете, стоит только захотеть! В ваших силах завершить начатое и насладиться полученным результатом, каким бы он ни был.

— Как заинтересовать ребенка к самостоятельной работе и обучению?

— Тут не нужно изобретать велосипед. Мотивируйте детей так же, как раньше. Решите вместе с ребенком, что может быть для него ценным, и выработайте «условия» получения желаемого. Поговорите о сильных и слабых сторонах обучения дома. Продумайте возможные последствия. Не пилите, а просто будьте с ним на равных.

— Стоит ли родителям контролировать, что делает в данный момент ребенок?

— Как работать, так и учиться «на удаленке» достаточно сложно. Возможность сесть за уроки на протяжении всего дня — иллюзия. Всегда найдется что-то, на что можно отвлечься, особенно если работать или учиться совсем не хочется.

Ответьте сами: вы сразу приступили бы к выполнению работы дома? Или откладывали бы ее, часто занимаясь вполне «нужными» и очень «важными» делами (стирка, уборка, готовка…). И особенно если при посещении офиса у вас до этих дел не доходили руки. Думаю, ответ для многих очевиден… Если быть честными с собой, то можно увидеть, что эти дела могут означать прокрастинацию, то есть откладывание важных задач на потом.

Так же и дети. Они с радостью помогут вам в домашних хлопотах или, скажем, будут еще более охотно «залипать» в гаджетах, лишь бы оттянуть время выполнения уроков. Поэтому пускать процесс обучения на самотек родителям, безусловно, не стоит.

Не следует впадать и в другую крайность — требовать от ребенка, чтобы он учился как можно больше. Существует весьма интересный эмпирический (то есть выведенный из практики, а не построенный гипотетически) закон Паркинса. Еще в 50-х годах прошлого века, основываясь на наблюдениях за работой большого числа британских учреждений, он выявил, что работа занимает все время, на нее отведенное. Значит ли это, что если ребенок будет учиться, скажем, 10 часов вместо положенных 6 уроков, он гарантированно освоит больше? Нет, к сожалению. Это будет только значить, что он гарантированно будет сидеть за уроками 10 часов. А кроме того, от усталости и скуки он может выучить еще меньше, чем если бы время было ограничено.

Составьте примерный план работы. Ведите дневник. Следуйте расписанию. Чем старше ребенок, тем больше свободы в организации можно ему доверить.

— Нужно ли проверять родителям, усвоил ли ребенок материал?

— Скажите, вы проверяли выполнение домашних заданий вашим ребенком, когда он ходил в школу? Вероятно, с новой темой вам можно будет помочь ребенку, особенно маленькому. Выполнение уроков — зона личной ответственности школьника, вне зависимости от того, учится он в классе или дома. Но передавать полномочия нужно постепенно. Чем дальше, тем меньше должен быть контроль взрослого.

Не ругайте за провалы, а вместе разберитесь в их причинах с тем, чтобы избежать в дальнейшем. Поощряйте успехи. Ищите плюсы. Открывайте новые возможности и для ребенка, и для себя.

Юлия БРОЖИНА