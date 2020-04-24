Молодечненская ЦРБ: режим осторожности

В строгом соответствии с планом по профилактике и соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия работают в эти дни молодечненские медики. Во всех трех поликлиниках города введена логистика потоков посетителей, чтобы те, кто пришел на прием с температурой, не пересекались с пациентами, имеющими другие проблемы со здоровьем. Врачи общей практики стараются патронировать больных на дому.

– Средств индивидуальной защиты и гигиены, а также антисептиков у нас достаточно, – рассказывает главный врач Молодечненской центральной районной больницы Дарья Колядич. – Кроме того, проводим большую разъяснительную работу и просим граждан проявлять самосознательность, а также обратить пристальное внимание на вопросы личной гигиены и рекомендации врачей: мыть руки, чаще проводить влажную уборку в помещениях, соблюдать дистанцию в общественных местах и по возможности оставаться дома.

Что касается экстренной помощи населению, тяжелых ситуаций много: инсульты, инфаркты, отравления, кровотечения. Медики работают, лечат, оперируют. Соблюдают все необходимые меры профилактики и логистики.

Отменяются разве что плановые госпитализации и операции, и то только в том случае, если это не во вред здоровью пациента. Ограничены и физио­терапевтические процедуры. Талоны на прием медицинские учреждения города рекомендуют заказывать по телефону или через интернет.

Особое внимание уделяется группам риска – пациентам старше 60 лет, иммунная система которых ослаблена, и ей труднее бороться с вирусными инфекциями. Кроме того, пенсионеры часто страдают хроническими болезнями, которые усугубляют течение заболевания, вызванного COVID-19.

– Но если уж случилось так, что у вас вдруг повысилась температура, не паникуйте и не бегите в поликлинику, – советует Дарья Колядич. – Вызывайте участкового врача, который поставит диагноз и на месте будет решать, лечиться вам дома или готовиться к госпитализации.

Марина СЛИЖ