Рынок «мертвых» цветов

Экологи против, церковь – тоже. Белорусов призывают не украшать могилы усопших родственников искусственными цветами. Зачем и чем заменять пластиковые композиции, узнала корреспондент «МП».

Без запаха и без души

Яркие тюльпаны, пышные розы, гвоздики всевозможных оттенков… За несколько недель до Радуницы Слуцк начинает утопать в цветах. Но, к сожалению, не в живых. В преддверии дня поминовения усопших большинство торговых точек выставляют на продажу самый востребованный товар – искусственные цветы. Букеты на любой вкус и кошелек можно приобрести на рынках, в ларьках со всякой мелочевкой и даже в супермаркетах.

– Одиночные цветки стоят от 50 копеек, букеты – от 2 рублей. Есть шикарные композиции по цене от 10 рублей и выше, они и попышнее, и вид необычный. Но чаще всего у нас приобретают стандартные букеты по 3–4 руб­ля, – знакомит с «искусственным» ассортиментом продавец цветочного киоска Валентина.

Женщина торгует цветами уже больше 15 лет. Последние лет пять вместе с живыми розами, гвоздиками, хризантемами продает также искусственные бутоны.

– Держалась до последнего, хотя многие коллеги стали торговать пластиковыми букетами еще лет 15 назад, – признается продавец. – Если честно, искусственные цветы не люблю. Но они перед праздниками самый ходовой товар, а заработать хочется. Живые цветы на Радуницу у нас почему-то очень редко покупают. Хотя те же 2 гвоздики или веточка хризантемы выйдут точно не дороже самого простого «искусственного» букетика.

Прилавок с полимерными цветами не пустует даже в будний день. Слутчанка Наталья Езовит с пристрастием разглядывает мятые бутоны кислотного желтого оттенка.

– О вреде пластика прекрасно знаю, но от искусственных цветов не откажусь. Мои родственники похоронены в другом районе, ездить туда получается нечасто, а хочется, чтобы могилки выглядели ухоженно. Поэтому покупка искусственного букета – это не моя прихоть, а практичный подход, – отмечает женщина. – Выбор лучше всего на местном рынке. Знаю, что за цветами туда даже из соседнего Копыльского района приезжают.

По совету Натальи отправляемся изучать ассортимент на слуцкий базар. Здесь торговцы искусственными цветами выстроились стройными рядами, в череде которых трудно приметить другой «весенний» товар – рассаду и саженцы.

– Покупателей сейчас немного – из-за коронавируса люди стали реже ходить на рынок. Но за цветами все равно идут, несмотря на опасность. В основном женщины пенсионного возраста. Некоторые даже без масок, голыми руками букеты перебирают, которые до них тысячи чужих рук трогали, – делится наблюдениями продавец саженцев.

Опасная традиция

Сами покупатели вопросу, зачем приобретать искусственные цветы, очень удивляются:

– А как же оставить могилку родственников без украшения, тем более когда столько красоты продают? Если вижу красивый букет, то и соседке тоже беру. Не поймут родственники, если на кладбище приду без цветов. Это же традиция такая, всегда так делали, – рассказывает жительница Слуцкого района Таисия Бернадская.

А между тем такой «традиции» не так уж и много лет, как кажется. Приносить искусственные букеты на могилы усопших родственников белорусы начали лет 20 назад, когда рынки заполонили яркие и дешевые пластиковые бутоны. Их преимущества перед живыми цветами казались очевидными: красиво, необычно, долговечно. Да вот беда: искусственная цветочная композиция на могилке простоит от силы год, а вреда планете нанесет на сотни лет вперед.

– Современные искусственные цветы яркими и красивыми остаются недолго и теряют внешний вид уже через несколько месяцев. Естественно, люди приносят новые, а старые выбрасывают. На кладбище имеются специальные площадки для венков и цветов. Мусор вывозят по мере накопления, обычно раз в неделю, но перед Пасхой и Радуницей – гораздо чаще. Целыми грузовыми машинами использованные венки и цветы везут на специальный полигон для захоронения. О вреде для окружающей среды много говорить не нужно. Достаточно упомянуть, что полимеры разлагаются от 100 до 500 лет, – рассказывает начальник бюро по экологии и коммунальным отходам КУП «Слуцкое ЖКХ» Ольга Белая.

Переработке такой мусор не подлежит. Для изготовления искусственных цветов используются разные полимерные материалы: лепестки делают из акрила или синтетической ткани, сердцевину – из пенопласта, стебель – из пластмассы или металла. Чтобы разобрать такой букет на вторсырье, понадобится немало сил и времени. Да и использовать полученные вторичные материалы вряд ли удастся – много вопросов к качеству и состоянию сырья. Вот и лежат искусственные цветы мертвым грузом на полигоне сотни лет, абсолютно не нужные усопшим и опасные для живых.

А что думают священники?

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

– Святой Иоанн Кронштадтский говорил: на земле от рая осталась частичка – это цветы необыкновенной красоты. На кладбище принято приносить именно живые цветы, потому что цветок – символ жизни, символ победы Христа над смертью. Мы же не дарим искусственные цветы живым людям – это дурной тон. А на кладбище идем, чтобы пообщаться с усопшими родственниками, как с живыми: мы верим, что души их живы, они нас слышат. Не обязательно покупать дорогие букеты. Это могут быть и полевые цветы или веточки сосны, ели.

Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических бискупов в Беларуси:

– Гэта жудасная традыцыя. Таму што ў пластыку няма жыцця. Калі я прыношу свайму роднаму, які адышоў у вечнасць, тое, у чым няма жыцця, – навошта гэта? Навошта гэта пластыкавае смецце несці на могілкі? Няхай гэта будзе адна кветачка, але яна будзе жывая. Таму што такім чынам мы пацвердзім, што застаецца жывая памяць аб гэтым чалавеку, мы адчуваем жывыя пачуцці да роднага і блізкага, якога ўжо няма на гэтым свеце. Таму мы павінны шукаць тое, у чым ёсць жыццё, а не штучнае, заменнае – тое, чым і так перапоўнена наша рэчаіснасць. Таму выбірайце тое, што сапраўды жывое.

Экологически чистая альтернатива

– Опасность искусственных цветов заключается не только в том, что ежегодно они превращаются в тонны неразлагающегося мусора. Покупая такие букеты, мы наносим вред себе и своему здоровью. Обращали ли вы внимание на посторонний запах в помещении, где хранятся пластиковые цветы? Его дают анилиновые красители, которые используют в производстве цветочных композиций. Такие краски токсичны, они могут вызывать головную боль, головокружение, тошноту. Небольшой совет: если вы все же купили искусственные цветы, не держите их в комнате, где живете, – предупреждает об еще одной опасности эколог, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся Тамара Коледа.

Тамара Анатольевна уже давно отказалась от украшения могил умерших родственников искусственными цветами. И нашла достойную альтернативу: высаживает на кладбище живые растения, которые не требуют серьезного ухода и прекрасно приживаются на песчаной почве.

– Это мелкие породы хвойных деревьев, самшиты, мелколуковичные цветы – тюльпаны и нарциссы. Очень хорошо для кладбищ подойдут почвопокровные растения – барвинки, очетки. Они не требуют частого ухода, быстро размножаются, уничтожают сорняки. Еще вариант – растение в кадке. Бегония, пеларгония, газания – это отличный вариант для могил, территория вокруг которых покрыта плиткой. И, кстати, тут можно выиграть в цене, ведь на них вы потратите гораздо меньше денег, чем на приличный искусственный букет, – отмечает эколог Тамара Коледа. – Понятно, что живые растения не могут цвести круглый год. Но давайте начистоту: слякотной осенней погодой выцветшие, грязные пластиковые букеты тоже выглядят не ахти как.

Если же выращивание растений вам не подходит от слова «совсем», то можно просто принести на могилы родственников живые цветы либо вспомнить о поминальных традициях наших предков.

– Еще полвека назад, когда о пластиковых цветах никто и не слыхивал, люди приносили на кладбище веночки или букеты из еловых лап – их делали собственноручно. Вечнозеленая ель выступала символом вечной жизни и вечной памяти. В некоторой местности кресты на могилах украшали лентами или рушниками. И оставляли на могиле усопших лампадку, чтобы в любой момент можно было зажечь ее и помолиться за родных и близких, – рассказывает директор Слуцкого городского центра традиционной культуры Зинаида Губанович.

Екатерина СУРМА