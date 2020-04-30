С 1 мая увеличится бюджет прожиточного минимума

Последний месяц весны ознаменуется для белорусов свежей порцией изменений в различных сферах. Так, с 1 мая ощутимо вырастут цены на сигареты и увеличится бюджет прожиточного минимума. Кроме того, ветеранам ВОВ предоставят возможность бесплатного проезда по железной дороге, а для пенсионеров начнет действовать скидка на билеты в электропоездах. Какие еще изменения вступят в силу с мая — в традиционной подборке «МП».

Большие выходные

Начнется месяц с трех выходных дней подряд. Впрочем, отдохнуть получится не у всех: согласно Указу Президента 1 мая школьники отправятся за парты. Таким образом, в этот день «в школах пройдут полноценные уроки. Расписание занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования», — сообщает официальный телеграм-канал Министерства образования.

Увеличится бюджет прожиточного минимума (БПМ)

Размер БПМ вырастет на 2,9% (или на 6,91 руб.) и составит 246,78 руб. Отметим, что новая сумма определена на период с 1 мая по 31 июля. Изменение влечет за собой пересмотр различных надбавок, повышений, а также некоторых социальных выплат, которые исчисляются от БПМ. А это значит, что…

Проиндексируют некоторые пособия и пенсии

Пропорционально БПМ (на 2,9%) вырастет размер следующих выплат: государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров.

А вот трудовые пенсии повышать пока не будут.

Бесплатный проезд для ветеранов…

В соответствии с Указом Главы государства от 19 марта 2020 г. № 105 ветераны Великой Отечественной войны получили право на бесплатный проезд в поездах сообщения между Беларусью и Россией, а также в составах республиканского сообщения. Воспользоватьсяэтим правом люди могут с 1 по 17 мая. Бесплатный проезд предусмотрен также для сопровождающих их лиц, но не более одного человека.

…а также льготный для пенсионеров

Традиционно с началом дачного сезона пенсионеры смогут экономить на поездках в поездах региональных линий экономкласса. Проще говоря, в электричках. Размер скидки составляет 50%. Чтобы воспользоваться льготой, при покупке билета кассиру нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Этот же документ должен быть с собой во время поездки. Кстати, оформить билет за полцены можно и в терминалах самообслуживания, а также через мобильное приложение БЖД «БЧ. Мой поезд». Скидка действует вплоть до 30 сентября.

Обращаем внимание, что льгота не действует при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса, а также на составах городских линий.

Новые рамки для онлайн-шоппинга

Хорошая новость для любителей покупок в интернете: отменены месячные лимиты на посылки из-за рубежа. Новый порядок регламентирует Указ Президента №146 от 24 апреля. Так, отменяются нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. Однако ограничение для разовой посылки — 22 евро и 10 кг — продолжит действовать.

Отменяются также нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

Новые правила проезда по платным дорогам

С 1 мая пользователи системы BellToll смогут оценить новый функционал, который позволяет в течение двух часов с момента нарушения вносить плату по разовому тарифу. То есть водители смогут избежать взимания платы в увеличенном размере.

Пользователям предоставят также возможность подписаться на SMS-уведомления о зафиксированных системой BelToll нарушениях без взимания дополнительной платы. Более подробно с изменениями можно ознакомиться тут.

Цены на сигареты заметно вырастут

Завершим нашу подборку новостью о подорожании табачных изделий. На 6–10 копеек повысятся цены на некоторые марки сигарет компании «Табак-инвест». Импортер табака «Беларусьторг» прибавит к предыдущим значениям от 3 до 15 копеек. Вырастут также розничные цены на сигареты (5–11 копеек) производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».

А вот компании ООО «Интер Тобакко» и ЗАО «Энерго-оил» повышать стоимость табачных изделий не будут. Все актуальные цены можно найти тут.

Александр Новохрост