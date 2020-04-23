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Сбежавшему из-под стражи в Жодино Сергею Богдашову вынесен приговор за убийство

23.04.2020 0 Комментариев , 6 Просмотров

 Минский областной суд вынес приговор Сергею Богдашову за умышленное убийство, которое он совершил в 2008 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Он признан виновным в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление — разбойное нападение на заправке на слуцком направлении. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако с учетом предыдущего приговора от 7 августа 2018 года, вынесенного судом Жодино, окончательное наказание составляет 20 лет колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Ранее фрагменты видео, на котором обвиняемый признается в тяжких преступлениях, показало ОНТ. Интервью было записано в следственном изоляторе. Богдашов рассказал, как у него появилась идея убить своего знакомого, у которого ранее приобрел пистолет. С помощью этого оружия он, кстати, совершил разбой на заправке.

По словам обвиняемого, он почувствовал, что знакомый что-то знает о преступлении на АЗС. Чтобы узнать, что конкретно ему известно, под предлогом покупки у него автомобиля вывез за пределы столицы. В машине несколько раз ударил, потом вытащил наружу и снова стал бить. Мужчина упал, потерял сознание — в итоге у него остановилось дыхание. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью.

Что касается эпизода с заправкой в 2007 году, Богдашов рассказал, что совершил преступление не ради заработка, а для удовлетворения личных амбиций. В камуфлированной одежде и маске за пару минут до приезда инкассаторов он зашел на АЗС. Его увидела кассир. Сильно испугавшись, женщина вцепилась в него и не отпускала — мужчина ударил ее рукояткой пистолета по голове. Кассир отпустила и убежала в другую комнату.

Побег из зала суда в Жодино был совершен в 2009 году. Как рассказал обвиняемый, он готовился и обдумывал варианты заблаговременно. 29 мая, находясь в камере изолятора временного содержания для следственно-арестованных в здании суда Жодино, куда был доставлен на суд из тюрьмы №8 города в качестве обвиняемого, избил начальника изолятора, похитил у него пистолет и скрылся. Позже бежал в Россию, где совершил ряд преступлений и был осужден. Впоследствии его передали в Беларусь, где его ждал очередной суд. В августе 2018 года в Жодино ему вынесли приговор — 14 лет колонии.

Впервые перед судом Богдашов предстал после того, как в августе 2004 года в Минске пытался обокрасть склад компьютерной техники. Он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, которых вызвал сторож. В результате ему дали 5 лет «химии» за попытку кражи и нападение на сотрудников милиции.

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Об авторе: redactor2

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