Субботник по-семейному

На Минщине с 1 апреля стартовал месячник по благоустройству и наведению порядка на земле. Массовых мероприятий не планируется, но привести в порядок дворы и территории возле своих домов – наша национальная традиция. Семья Лайковых из Борисова побелила деревья, убрала мусор и прошлогоднюю листву, пересадила декоративные кусты. Осталось лишь покрасить детскую площадку, которую глава семейства Андрей смастерил для всей детворы микрорайона Дымки.

Весеннюю уборку семья отложила на время каникул. Десятилетняя дочка Маргарита – настоящая помощница: самостоятельно побелила деревья в саду, подмела дорожки, подгребла прошлогоднюю листву. А вечером вместе с родителями красила детскую площадку, на которой собирается вся местная детвора.

Кто-то может сказать: ну, построили детскую площадку, благоустраивают ее – и что? Таких семей в частном секторе полно. Но Лайковы сделали площадку не только для своих детишек (а их в семье трое), но и для соседских. Построили ее недалеко от своего дома. Детские голоса здесь не смолкают целыми днями.

– Сейчас похолодало, детей на площадке мало, – поясняет Лариса Лайкова. – Поэтому решили не упустить возможности и подкрасить.

Площадку построили два года назад. Глава семейства Андрей говорит – ничего сложного. Купил металлические трубы, вместе с соседом сварили конструкцию. Горку заказали на сайте, обошлась около 300 рублей. Там же купили двое качелей: для маленьких детей и для подростков. За них отдали около 60 рублей. Придумал и сварил веревочную лестницу, с чердака достал старое баскетбольное кольцо, купил канатную веревку. Все надежно закрепил на площадке. Оборудовал здесь и для себя уголок: на брусьях занимается каждое утро.

Чуть позже рядом появились столик со скамейкой из остатков строительных материалов. Теперь стало удобно посидеть и мамочкам, которые приходят сюда с маленькими детьми. Здесь же хозяин поставил урну для мусора, ее тоже сварил сам. Получилось надежно и практично.

– В прошлом году на площадке рядом со столиком посадили сирень и декоративные кусты. Сегодня сирень подвязали, а то разрослась уже. Хотели сделать живую изгородь, чтобы дети на дорогу не выбегали. Но кусты не выдерживают наплыва ребятни, – с улыбкой рассказывает Лариса. – В планах поставить деревянный домик для игр. Уже место даже освободили: немного перенесли площадку. Еще хотели сделать песочницу, но места, к сожалению, больше нет.

Честно сказать, на такие домо­владения приятно смотреть. Сразу видно: сидеть сложа руки хозяева не привыкли. Лариса считает, что любое дело начинать всегда непросто: «Можно долго людей в чем-то убеждать, чего-то требовать, просить, наконец. А можно начать с себя и показать пример. Так мы и сделали».

И молодечненцы вышли на марафон чистоты

Молодечненщина – наш общий дом. И мы, как добросовестные хозяева, должны следить за порядком, чтобы образцовым был каждый уголок. Именно так считает коллектив Лебедевского сельсовета, представители которого одними из первых присоединились к апрельскому марафону чистоты.

Первый свой субботник провели в одном из самых крупных населенных пунктов сельсовета – агрогородке Засковичи. Вооружившись граблями, убирали прошлогоднюю листву, сухие ветки и другой мусор на территории возле памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

– Работы здесь немного, поскольку за воинскими захоронениями, мемориалами, которые находятся на нашей территории, следим круглый год, – рассказывает председатель сельисполкома Тамара Дудич. – Заручившись помощью местной школы и хозяйства, высаживаем цветы, обкашиваем траву, всегда обращаем внимание на состояние памятников. В прошлом году, накануне 75-летия освобождения Беларуси, стараниями нашего шефа – фирмы «ЭНЕФ» – был отреставрирован памятник в Засковичах, а в Лебедево стараниями депутатского корпуса возле обелиска воинам-землякам появилась еловая аллейка.

Территория Лебедевского сельсовета на сегодняшний день охватывает порядка 16 тысяч гектаров. И всюду, как отмечает местная

администрация, нужен глаз да глаз. А поскольку один в поле не воин, обращается за помощью к местным предприятиям и организациям, школьникам, ведут разъяснительную работу среди населения.

2020 год для жителей Лебедево особенный. Агрогородок станет местом проведения районного праздника «Дажынкі», к которому здесь уже начинают готовиться. На повестке дня председателя сель­исполкома – три сельских схода. Во время встречи с населением будут говорить в том числе и о благоустройстве, наведении порядка на земле. «Армия» тут большая: 1151 житель. С такой командой обязательно все получится!

– Со своими проще, – откровенничает Тамара Дудич. – Люди, которые всю сознательную жизнь провели в деревне, понимают, что убираться нужно не только возле собственного крылечка. Они, как правило, стараются поддерживать в порядке дворовые территории, следят за состоянием улиц, высаживают вдоль заборов цветы. А вот с дачниками, которые покупают у нас дома, сложнее. Иногда на то, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, чтобы на месте строительного мусора, залежавшегося в их дворе, появилась клумба, требуются годы и десятки бесед. Но мы стараемся!

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ, Марина СЛИЖ, фото авторов

