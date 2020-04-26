Тельцы наконец завершилась темная полоса в вашей жизни, а вы Девы не упустите возможности проявить себя на работе

Советы астролога на 27 апреля — 3 мая

Овен. Неделя ответственная. Со вторника по пятницу тщательно просчитывайте свои действия на несколько шагов вперед. Только так сможете избежать непредвиденных нестыковок и неувязок, которые, по большому счету, сами себе и создадите. Представители противоположного пола будут вами очарованы и всячески станут это показывать. Не бойтесь знакомиться с теми, кто явно вами заинтересовался.

Телец. Наконец завершается темная полоса в вашей жизни и начинается светлая! Денежные проблемы будут полностью улажены. Причем вам удастся сделать это собственными силами. С другой стороны, смотрите на вещи реально: пока у вас на руках не будет определенной суммы, не тратьте деньги «заочно». В личной жизни назревают проблемы: будьте готовы к неприятному разговору с партнером.

Близнецы. Хорошее время для налаживания взаимоотношений с близкими. Будьте сдержанными, контролируйте негативные эмоции, чтобы исключить риск возникновения конфликтных ситуаций. Если ссоры избежать не удалось, на время дистанцируйтесь. Запрещено заниматься генеральной уборкой, затевать грандиозный ремонт. Не одалживайте денег, особенно у людей, которые вам полностью доверяют.

Рак. Доверие начальства к вам может неожиданно подорваться. Возможно, вам придется доказывать свою правоту или даже переделывать работу. Действуйте активнее и решительнее, не бойтесь браться за несколько дел сразу. С коллегами не шутите: рискуете сболтнуть лишнего и испортить отношения с ними. Перемены во внешности пойдут вам на пользу.

Лев. Неприятная встреча или поручение начальства могут нарушить ваши планы. Единственное, что звезды могут вам пожелать в такой ситуации — настройтесь на активный рабочий темп и не бойтесь сложностей. Крупные покупки принесут пользу, но, если на них не хватает денег, не занимайте. Влюбленных Львов порадовать нечем: человек, к которому вы уже давно испытываете симпатию, вряд ли ответит вам тем же. Максимум, на что вы можете рассчитывать — дружба.

Дева. Не упускайте возможности проявить себя на работе. Если вам интересен проект — приступайте к его реализации. Это оценят и оплатят по достоинству. Избегайте тесных контактов с коллегами. Среди них есть человек, которому вы крайне не приятны: он попробует настроить остальных против вас. Семейным Девам стоит готовиться к «холодной войне»: всему причиной ваше излишнее самолюбие и пренебрежение интересами любимого человека.

Весы. Семейным представителям знака звезды советуют несколько умерить свой пыл: если будете настаивать на том, что ваша позиция единственно верная, а ваши взгляды – единственно правильные, то «штиль на море» превратится в настоящее цунами. Аврал на работе может привести к серьезным ошибкам. Поэтому в первую очередь думайте о качестве, и не гонитесь за завышенными показателями.

Скорпион. Мелких проблем и неприятностей будет много — главное, чтобы вы не сбрасывали весь свой негатив на других людей, не срывались на них. Иначе даже самые верные друзья отвернутся от вас. В рабочих делах больше доверяйте своей интуиции, а не советам коллег. Вполне вероятно, что кто-то попытается вас подсидеть. В субботу-воскресенье к вам могут нагрянуть гости и задержатся дольше, чем вам бы хотелось.

Стрелец. На работе не исключено определенное напряжение. Причина в вашей усталости: вам срочно необходим отдых. Даже если остались невыполненные дела — отложите их. Четверг и пятница — замечательное время для влюбленных. Возможно, вам предстоит услышать не только комплименты в свой адрес, но и любовные признания, вплоть до предложения руки и сердца. Выходные проведите спокойно, не посещая концерты, вечеринки.

Козерог. Неделя может преподнести приятный сюрприз в виде заключения неожиданной, но выгодной сделки. Кроме того, вам предложат перейти на более интересную работу. Не соглашайтесь сходу, но и не отвечайте отказом. На выходных в семье могут несколько ухудшиться отношения, однако не стоит придавать этому серьезного значения. В материальной сфере стабильности пока что маловато. Поэтому вам нужно избегать крупных трат, особенно незапланированных.

Водолей. Воздерживайтесь от поступков, которые сопряжены с риском получения травм, будьте осмотрительнее при обращении с огнем, механизмами, острыми предметами. Если вам предстоит плановая хирургическая операция, желательно перенести ее на другое время. Не ссорьтесь с коллегами, в противном случае можете нажить себе врагов. Лучше займитесь непосредственным выполнением рабочих обязанностей.

Рыбы. Жизнь вокруг вас буквально бурлит ключом. Расширится круг знакомств, будут происходить удивительные встречи. Каждому новому человеку дайте шанс проявить себя: не отталкивайте его после нескольких минут общения. В среду возможны спонтанные приобретения или даже незапланированная поездка. Над горизонтом в семейной жизни начали сгущаться тучи. Причиной всему — проблемы, на которые вы долго закрывали глаза.