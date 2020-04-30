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Туристы могут наглядно изучить гастрономическую карту Беларуси

30.04.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

Национальное агентство по туризму (НАТ) презентовало 4 тематических видеоролика. Один из них рассказывает о блюдах национальной кухни. Видеоролик опубликован на сайте НАТ.﻿

Видеоролики начинали снимать в 2019 году, заканчивали работу над ними в 2020-м.

«Первым мы представляем видеоролик о гастрономическом туризме. Позже презентуем ролики по экологическому, культурно-познавательному туризму и сити-брейкам (там будет рассказываться о возможностях короткого отдыха в Минске и областных центрах)», — отметила заместитель директора Национального агентства по туризму Елена Лихимович.

В сюжете о гастрономическом туризме можно увидеть драники, мачанку, картофельные дольки с лисичками, печисто с соусом из лесных орехов, хворост, полендвицу, мороженое из васильков, березовик.

Ролики будут на русском и английском языках.

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Об авторе: redactor2

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