Вы тут: Главная Молодежная политика

Учащиеся Минщины стали победителями XXVII Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ

22.04.2020 0 Комментариев , 6 Просмотров

В Москве завершился ХХVII Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского.

Ко второму туру престижного интеллектуального соревнования было допущено 770 учащихся, которые приняли участие в конкурсе в режиме онлайн.

По итогам мероприятия дипломом лауреата награждена Виктория Наумович, учащаяся ГУО «Несвижская гимназия», за доклад «Политика геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Несвижского района» (руководитель – Кабанова Т. И.).

Дипломов I степени удостоены:

Никита Гурин, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», за доклад «Красный щит планеты Земля» (руководитель – Мирошниченко Т. А.);

Владислав Ратомский, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», за доклад «Потенциально опасные объекты» (руководитель – Мирошниченко Т. А.);

Надежда Серикова, учащаяся ГУО «Узденская районная гимназия», за доклад «Видовой состав и структура фитопланктона водохранилища Лоша» (руководитель – Казловская Г. Э.);

Михаил Чижевский, учащийся ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Городея» Несвижского района, за доклад «Частотная кулинарная лексика в русском языке» (руководитель – Костюк И. Ф.);

Глеб Шурыгин, учащийся ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», за доклад «Физика плавания: наука, эксперимент, здоровье» (руководитель – Максименко Т. Е.);

Янина Щербакова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Городея» Несвижского района, за доклад «Что мы знаем о войне? – Немного…. (Великая Отечественная война глазами моих ровесников)» (руководитель – Щербакова О.А.);

Павел Юшкевич, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», за доклад «Игры на бесконечном поле в клетку» (руководитель – Стрелец Е. В.).

Янушкевич Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Городея», за доклад «Есть ли жизнь в песочнице» (руководитель – Лебедько Е. А.);

Яромич Юлия, учащаяся УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа», за доклад «Фрейм «Алиса» как источник прецедентности в русском и английском медиадискурсах» (руководитель – Рацкевич Е. М.).

Минский областной институт развития образования

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем Br400 тыс.

ГАИ Минской области проведет единый день безопасности дорожного движения к открытию мотосезона

в Крупском районе столкнулись две легковые машины

За прошедшие сутки в Минской области зафиксирован один лесной пожар

Сбежавшему из-под стражи в Жодино Сергею Богдашову вынесен приговор за убийство

Ехали на семейный скандал, а застали еще и пожар в бане

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿