Учащиеся Минщины стали победителями XXVII Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ

В Москве завершился ХХVII Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского.

Ко второму туру престижного интеллектуального соревнования было допущено 770 учащихся, которые приняли участие в конкурсе в режиме онлайн.

По итогам мероприятия дипломом лауреата награждена Виктория Наумович, учащаяся ГУО «Несвижская гимназия», за доклад «Политика геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Несвижского района» (руководитель – Кабанова Т. И.).

Дипломов I степени удостоены:

Никита Гурин, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», за доклад «Красный щит планеты Земля» (руководитель – Мирошниченко Т. А.);

Владислав Ратомский, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», за доклад «Потенциально опасные объекты» (руководитель – Мирошниченко Т. А.);

Надежда Серикова, учащаяся ГУО «Узденская районная гимназия», за доклад «Видовой состав и структура фитопланктона водохранилища Лоша» (руководитель – Казловская Г. Э.);

Михаил Чижевский, учащийся ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Городея» Несвижского района, за доклад «Частотная кулинарная лексика в русском языке» (руководитель – Костюк И. Ф.);

Глеб Шурыгин, учащийся ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», за доклад «Физика плавания: наука, эксперимент, здоровье» (руководитель – Максименко Т. Е.);

Янина Щербакова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Городея» Несвижского района, за доклад «Что мы знаем о войне? – Немного…. (Великая Отечественная война глазами моих ровесников)» (руководитель – Щербакова О.А.);

Павел Юшкевич, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», за доклад «Игры на бесконечном поле в клетку» (руководитель – Стрелец Е. В.).

Янушкевич Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Городея», за доклад «Есть ли жизнь в песочнице» (руководитель – Лебедько Е. А.);

Яромич Юлия, учащаяся УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа», за доклад «Фрейм «Алиса» как источник прецедентности в русском и английском медиадискурсах» (руководитель – Рацкевич Е. М.).

Минский областной институт развития образования