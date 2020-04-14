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В Борисове сторож больницы задержал похитителя туй

14.04.2020 0 Комментариев , 6 Просмотров

В Борисове сторож больницы задержал злоумышленника, похитившего с территории медучреждения восемь туй. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился сторож Борисовской больницы №2. Он рассказал, что с прилегающей территории медучреждения по ул.Лопатина были похищены восемь туй на сумму свыше Br100.

Фото УВД Минского облисполкома

Фото УВД Минского облисполкома

По словам сторожа, при обходе территории он обратил внимание на подозрительного мужчину с двумя белыми пакетами в руках. Работник окликнул незнакомца и попросил показать, что внутри. Неизвестный не стал убегать и сознался, что надергал недавно посаженные туи с прилегающей к больнице территории.

Похитителем оказался 49-летний житель Круглянского района Могилевской области. Для чего мужчине понадобились декоративные растения, пояснить он не смог. В отношении задержанного составлен административный протокол по ст.10.5 КоАП (мелкое хищение).

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Об авторе: redactor2

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