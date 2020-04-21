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В Израиле создано коалиционное правительство

21.04.2020 0 Комментариев , 7 Просмотров

Лидеры двух крупнейших политических сил Израиля Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц подписали соглашение о создании правительственной коалиции, сообщает Reuters.

В соответствии с достигнутой договоренностью, Биньямин Нетаньяху, лидер правой партии «Ликуд», останется премьер-министром на первые полтора года. После этого его сменит на такой же срок глава партии «Кахоль-Лаван» и спикер Кнессета (парламента Израиля) Бени Ганц, а затем состоятся новые выборы. В ожидании премьерства Бени Ганц, как пишут израильские СМИ, займет пост министра обороны Израиля.

Выборы 2 марта в Израиле стали третьими за год. Партия Биньямина Нетаньяху одержала победу с небольшим преимуществом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный для этого период. Страна двигалась уже к четвертым досрочным выборам.

Как сообщает BBC, Бени Ганц мотивировал свою сделку с политическим соперником необходимостью сплочения в трудные для страны времена, когда на Израиль обрушилась эпидемия коронавируса. «Мы предотвратили четвертые выборы. Мы будем защищать демократию. Мы будем бороться с коронавирусом и заботиться обо всех гражданах Израиля», — отметил Бени Ганц в своем Twitter после подписания соглашения.

БЕЛТА

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Об авторе: redactor2

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