В Японии медицинские маски шьют из оршанского льна

В Японии медицинские маски выпускают из оршанского льна, рассказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

Дипломат отметил, что не так давно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна. «Японские партнеры Оршанского льнокомбината подключились к решению главной задачи — сохранению здоровья населения. Белорусская льняная ткань применяется для изготовления защитных масок, которые пользуются спросом у жителей Токио и других городов», — сообщил Руслан Есин.

Представительный директор японской компании NBR, которая импортирует белорусский лен и изделия Оршанского льнокомбината, Сёго Фурусава рассказал, что они начали производство масок из белорусской льняной ткани в префектуре Исикава в декабре 2019 года. «Маски, сделанные из материала Оршанского льнокомбината, приятны для кожи и подходят для ежедневного ношения. Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные по сравнению с другими. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования».

Сёго Фурусава продолжил: «Сейчас, когда эпидемия коронавируса продолжается, все больше отмечается дефицит привычных японцам масок — растет спрос на льняные. Кроме того, сейчас многие люди остаются дома, на удаленной работе и делают себе маски сами. Белорусская льняная ткань для этого подходит лучше всего. Натуральные, природные качества делают ее отличным материалом для ношения в тесном контакте с чувствительной кожей», — заверил Сёго Фурусава.

Он подчеркнул: компания получает много отзывов от японских клиентов о том, что лен — лучшая ткань для одежды и других изделий. «Уверен, это заслуга белорусских производителей», — заметил Сёго Фурусава.

Японских покупателей интересуют не только маски изо льна: пользуются спросом столовые наборы и одежда. Представительный директор NBR рассказал: «Мы продаем белорусские льняные изделия как в магазинах Японии, так и онлайн, на Amazon, Rakuten (Rakuten global market — один из крупнейших японских торговых сайтов. — Прим. БЕЛТА) и других интернет-площадках».

Скриншоты из видео посольства Беларуси в Японии