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в Крупском районе столкнулись две легковые машины

23.04.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Возле поселка Крупский столкнулись Audi A6 и Audi 80. Пассажиру одной из легковушек потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-центре МЧС, в 19:27 22 апреля в дежурную службу поступило сообщение о ДТП на 59-м километре автодороги Р19 Толочин — Крупки возле поселка Крупский. Понадобилась помощь в деблокировке пострадавшего.

Прибыв на место, подразделения МЧС установили: столкнулись два легковых автомобиля — Audi А6 и Audi 80. Спасатели при помощи специального инструмента освободили пассажира.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести бригада «скорой» доставила в больницу.

Фото mchs.gov.by

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Об авторе: redactor2

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