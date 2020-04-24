В Минск отправят еще одну партию гуманитарной помощи из Китая

Очередная партия гуманитарной помощи из Китая для Беларуси будет доставлена в Минск 25 апреля. Рейс выполняет белорусский грузоперевозчик ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

«Днем 24 апреля грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании «Трансавиаэкспорт» вылетит в Пекин. Планируется, что вечером 25 апреля он прибудет в Национальный аэропорт Минск с гуманитарным грузом на борту. В составе медицинского груза — тест-системы на выявление COVID-19 и средства защиты (маски, перчатки, очки), предназначенные для белорусской системы здравоохранения», — говорится в сообщении.

Вес гуманитарного груза составляет более 50 тонн, объем — порядка 500 кубометров (для сравнения, Ил-76 способен взять на борт не более 180 кубометров груза). Заказчиком партии гуманитарной помощи из Китая выступает МЧС Республики Беларусь, организатором его получения в КНР — МИД. Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено обеспечить доставку и сопровождение груза в страну.

Также в ближайшее время самолетами авиакомпании «Трансавиаэкспорт» будет выполнено еще несколько рейсов по доставке в Беларусь гуманитарных грузов из Китая по заказу отечественных коммерческих организаций.

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