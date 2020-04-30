В Минской области планируют обеспечить жильем в этом году более 3,1 тыс. многодетных семей

Свыше 3,1 тыс. многодетных семей Минской области улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома.

Так, в текущем году на улучшение жилищных условий направят 3148 многодетных семей. Из них 1980 многодетных семей переедут в новое жилье.

Всего в столичном регионе построят и введут в эксплуатацию 1120 тыс. кв.м жилья. В частности, для нуждающихся построят 335 тыс. кв.м, в том числе почти 205 тыс. кв.м введут для нуждающихся, которые строятся с господдержкой.

За счет всех источников финансирования планируется возвести 550 тыс. кв.м жилья в многоквартирных домах, из которых 420 тыс. кв.м введут в эксплуатацию уже в этом году. Индивидуальные застройщики обеспечат еще 700 тыс. кв.м.

Арендного жилья построят 30,5 тыс. кв.м. В том числе за счет предприятий и организаций возведут 13 тыс. кв.м арендного жилья в Копыле, Любани, в поселке Дружном Пуховичского района, в агрогородке Слобода Смолевичского района.

Параллельно будут вестись работы в городах-спутниках. Так, в Дзержинске построят многоквартирный жилой дом по ул. Шарко, в Фаниполе возведут группу многоэтажек по ул. Комсомольской, в Логойске появятся дома по ул. Гайненское шоссе и по ул. Победы, в поселке Дружном запланирован многоквартирный жилой дом №3. В северо-западной части Смолевичей появятся многоквартирные жилые дома №9,10, а также №26 для жителей Минска. В Заславле за счет будущих жильцов введут 3 тыс. кв.м жилья.