Важна четкая установка на выздоровление

Борисовская инфекционная больница сегодня принимает пациентов с подтвержденным или предполагаемым заражением COVID-19 со всей области. Вместе с коллегами за здоровье жителей Минщины борется и заведующая больницей Ольга Василевская. О том, как важно сохранять позитивный настрой в условиях пандемии, лечить не только лекарствами, но и словом, доктор рассказала «МП».

Рабочий день Ольги Василевской расписан буквально по минутам. С утра – обязательный обход пациентов, обсуждение профессиональных вопросов с коллегами. Борисовской инфекционной больницей Ольга Александровна заведует с октября прошлого года. Пришла сюда три года назад после окончания Гродненского государственного медицинского университета.

– Коллектив меня хорошо принял, – вспоминает Ольга Александровна. – Коллеги помогали, подсказывали. И сегодня, в этой непростой эпидемиологической ситуации, работаем слаженно.

В Борисовскую инфекционную больницу поступают жители Минщины с признаками острой респираторной вирусной инфекции, жалобами на одышку и кашель. В основном их состояние оценивается как средней степени тяжести.

– Всем больным оказываем необходимую помощь и лечение, – объясняет доктор. – Проводим антибактериальную и противовирусную терапию, настраиваем на позитив. Большую роль играет четкая установка на выздоровление.

Несмотря на небольшой стаж работы, молодой врач не боится трудностей. С будущей профессией она определилась еще в детстве. В школе увлекалась биологией и химией, а в старших классах решила стать медиком. С интересом слушала рассказы бабушки, которая всю жизнь проработала медсестрой.

Чтобы заботиться о пациентах, врач не должен забывать о собственном здоровье. Сегодня в так называемых «грязных» зонах, где находятся больные с острыми респираторными вирусными заболеваниями, медики работают в противочумных костюмах. Самостоятельно надеть их довольно сложно – приходится помогать друг другу.

– Комбинезон, два халата, капюшон, косынка, защитные очки… Об удобстве, конечно, никто не думает. Главное – закрыть все участки тела, – объясняет Ольга Василевская. – В одном противочумном костюме можно находиться до четырех часов в день, потом надо переодеваться.

В среднем пациенты с COVID-19 находятся в больнице от 10 до 14 дней. Основной критерий выписки – два отрицательных мазка на коронавирус. Правда, и после возвращения домой не следует расслабляться. Необходимо соблюдать режим самоизоляции.

На малой родине Ольги, в Слониме, ее заждались родители. С ними доктор в последнее время общается только по теле­фону.

– Близкие помогают, поддерживают морально, и на коллектив всегда могу положиться. Поначалу, конечно, волновалась – в таких условиях мне работать еще не приходилось. Часто созваниваемся с коллегами из области, делимся опытом. Медики сегодня действительно очень сплотились.

Анна ХАЛДЕЕВА