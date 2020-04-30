Вирус ненависти против коронавируса: как развиваются отношения США и Ирана

Коронавирусный психоз, захвативший внимание человечества и на некоторое время убравший из поля зрения все остальные темы, постепенно смягчается. И оказывается, что проблемы, которых в обилии было до начала пандемии, никуда не делись и по-прежнему актуальны.

Тема ирано-американских отношений на прошлой неделе вновь напомнила о себе, причем сразу по нескольким направлениям. На протяжении всего 2019 года, да и вначале нынешнего, обстановка в Персидском заливе была крайне напряженной, чему способствовали взаимные недружественные действия и американской, и иранской стороны (от «танкерной войны» до убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани).

15 апреля Центральное командование ВМС США заявило, что катера КСИР Ирана опасно маневрировали вблизи американских кораблей в заливе, расценив это как провокацию. Через два дня, 17 апреля, иранский министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами назвал эти утверждения безосновательными. Он указал, что угрозой для безопасности в регионе является само присутствие американского флота в Персидском заливе, прибывшего «с другого конца света» и позволяющего себе агрессивные действия у границ чужой страны. Кроме того, 19 апреля со своими комментариями инцидента выступили Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции. В их заявлении утверждается, что Иран даст решительный ответ на любые действия иностранных сил в регионе, угрожающие национальной безопасности, а Вашингтону дается следующий совет: «Мы советуем американцам соблюдать международные правила и морские протоколы в Персидском заливе и Оманском заливе и воздерживаться от любых авантюр и ложных сообщений».

Очередной виток военного напряжения развивается на фоне продолжающегося давления на Иран со стороны США при помощи дипломатических и финансовых инструментов. С 2018 года официальный Вашингтон установил режим санкций в отношении экономики ИРИ, которые периодически расширяются на новые сектора. Даже в условиях пандемии коронавируса угроза наказания с американской стороны сдерживает сотрудничество ряда компаний с Тегераном, что серьезно тормозит оказание необходимой гуманитарной помощи. А помощь эта весьма и весьма необходима.

По данным на 19 апреля, за последние 2 месяца в Иране выявлено более 82 тысяч зараженных COVID-19, число жертв составляет 5 118 человек. Среди заболевших есть члены парламента и правительства, скончалось несколько высокопоставленных иранских руководителей. Министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом месяц назад был опубликован список необходимого медицинского оборудования и материалов, в числе которых числились маски, перчатки, защитная одежда, тесты для выявления коронавирусной инфекции, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Учитывая, что значительные средства государства, полученные от торговли нефтью, «заморожены» на счетах иностранных банков в результате американских санкций и не могут быть использованы для оплаты необходимых товаров, иранское правительство обратилось в МВФ за кредитом в $5 млрд, одновременно попросив генерального секретаря ООН добиться отмены санкций США.

Американский ответ последовал быстро. Как стало известно, Вашингтон использует все свои возможности, чтобы заблокировать в МВФ выдачу помощи Тегерану, мотивируя, что та может быть использована на финансирование проиранских группировок за рубежом, объявленных «террористическими». Одновременно Дональд Трамп в субботу, 18 апреля, заявил на конференции в Белом доме, что США могут отправить в Иран аппараты для ИВЛ в качестве гуманитарной помощи. Это предложение иранской стороной ожидаемо было воспринято как издевка и с гневом отвергнуто. «Иран будет сам экспортировать аппараты ИВЛ через несколько месяцев, президент Трамп. Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других народов, особенно в дела моего народа. И поверьте мне, мы не принимаем советы от любого американского политика», — так ответил иранский министр иностранных дел на любимой площадке американского президента — в Twitter.

Как видно, политические противоречия между Ираном и США настолько велики, что их не могла сгладить даже общая опасность в виде пандемии коронавируса. Старый вирус взаимной ненависти оказался сильнее.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог