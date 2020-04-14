Во всем мире массово отменяются международные соревнования

«МП» спросила у атлетов Минщины, что они об этом думают и как проводят время в «спортивной изоляции».

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер II Европейских игр в прыжках в длину:

– Обидно, что Игры в этом году не состоятся, однако перенос международных стартов – правильная мера. Ведь очень хочется, чтобы Олимпиада прошла при полных трибунах, с поддержкой здоровых болельщиков. Наша мечта отдалилась всего на год. Всем спортсменам советую не опускать руки и продолжать готовиться. Не важно, состоятся соревнования годом раньше или годом позже, мы все равно будем тренироваться, станем еще «злее» и мотивированнее. Что касается меня, готовлюсь на базе спорткомплекса «Стайки».

Вокруг природа, свежий воздух. Спортсменам тут раздолье.

Юрий Рыбак, многократный чемпион мира по самбо:

– Правильно сделали, что отменили. Какой смысл проведения Олимпиады и других турниров, если туда не будет должного отбора спортсменов? Жесткого карантина у нас в «Стайках» нет. Но стараюсь соблюдать меры безопасности. После тренировки иду сразу в номер, мою руки, пью теплый чай с лимоном и имбирем. Далеко идущих планов не строю. Ближайшим стартом станет чемпионат Европы в Екатеринбурге, который перенесли с мая на сентябрь. Есть время поработать над своими слабостями.

Андрей Арямнов, олимпийский чемпион – 2008 по тяжелой атлетике:

– Ситуация, которая сложилась во всем мире, обязывает нас смириться. Для взрослых спортсменов перенос Олимпиады-2020 – это удар. Возможно, это был последний шанс в их спортивной карьере – участвовать в соревнованиях такого уровня. Но для меня отмена Игр – хорошая новость. Месяц назад на тренировке получил серьезную травму и никак не успел бы восстановиться к Токио-2020. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома, в Борисове. У меня есть отдельная комната, где помаленьку могу тренироваться. Существенный плюс моего так называемого карантина в том, что стал больше времени проводить с семьей.

Антонина Кулешова, чемпионка Европы – 2018 по ММА:

– Мой первый профессиональный бой против соперницы из Афганистана должен был пройти 24 апреля в Тбилиси. По понятным причинам его отменили. В данный момент стараюсь меньше контактировать с людьми, стала тренироваться дома. Только не шесть раз в неделю, как раньше, а три. Перенапрягаться пока нет смысла. Отмена стартов во всем – это логично и правильно. С каждым днем коронавирус все более опасен. Регулярно дезинфицирую руки, лицо и бытовые предметы. Повышаю иммунитет: ем лук, чеснок, имбирь. n