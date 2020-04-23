За прошедшие сутки в Минской области зафиксирован один лесной пожар

Спасатели Минщины отмечают спад количества возгораний сухой травы и лесных пожаров. Если в начале апреля в пиковые дни огнеборцы фиксировали в экосистемах до 60 таких случаев, то сейчас в ежедневных сводках — не более 30.

По информации областного управления МЧС, 22 апреля в регионе произошло 30 возгораний сухой растительности общей площадью 1,73 га. Днем ранее — 15 и 1,80 га соответственно. Кроме того, спасатели зафиксировали один лесной пожар в Пуховичском районе.

Огнеборцы подчеркивают, что виновниками почти всех возгораний являются люди. Подавляющее большинство очагов — это результат выжигания сухой растительности.

В свою очередь экологи напоминают: палы травы не несут никакой пользы почве, а только наносят вред окружающей среде.

— Если в результате естественного отмирания растений органика попадает в почву и постепенно превращается в гумус, то при сжигании она трансформируется в углекислый газ и золу. Ее минералы из почвы довольно быстро вымываются, — пояснил заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич.

Кроме того, во время пожаров в атмосферу выбрасывается углекислый газ, а при сжигании пластмассы и мусора выделяются вредные для человека токсины.

Тем временем, в 14 районах области по-прежнему запрещено посещать леса. Открытыми для прогулок остаются угодья Березинского, Вилейского, Копыльского, Крупского, Логойского, Любанского, Мядельского и Слуцкого районов.

Отметим, что снять либо ввести запрет могут в любой момент.

Штраф за нарушение ограничения — до 50 базовых величин (1350 рублей).

Что делать, если вы заметили лесной пожар

В первую очередь позвоните спасателям по телефону 101 или 112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара: нужно идти навстречу ветру или перпендикулярно кромке возгорания. Помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся очень далеко. При сильном задымлении по возможности прикройте рот и нос мокрой тряпкой.

Убежищем может послужить берег речки или озера, крупная поляна. Не прячьтесь от стихии на дорогах или просеках, окруженных лесом.

Александр НОВОХРОСТ