Жители Докторовичей: «Мы испугались неизвестности»

Вряд ли жители агрогородка Новые Докторовичи Копыльского района предполагали, что их поселок окажется в центре внимания большинства белорусских СМИ. К сожалению, повод не самый приятный — 29 марта здесь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Выяснить, каким образом болезнь проникла в агрогородок и кто стал «нулевым» пациентом, сейчас практически невозможно. Впрочем, это уже не столь важно. Как COVID-19 изменил жизнь сельчан — в репортаже «МП».

«Паники не было, но тревога чувствуется и сейчас»

Если абстрагироваться от контекста, Новые Докторовичи интересны как минимум с географической точки зрения. Населенный пункт плавно переходит в деревню Докторовичи, образуя своеобразную сельскую агломерацию. Естественные центры притяжения — школа и хозяйство, где работает большинство местных, — расположены аккурат посредине. Распространение коронавируса началось именно с учреждения образования.Субботним днем людей на улицах агрогородка совсем немного, зато на дорогах полно сельхозтехники. Наибольшее же оживление возле магазина. В торговой точке следуют профилактическим трендам: около входа дозатор с антисептиком, на полу — разграничительные линии, а на стене — объявление, призывающее соблюдать дистанцию.

Даже в выходной на дорогах много сельхозтехники

— Если сначала мы и испугались, так теперь уже привыкли. Вообще же события развивались стремительно. Едва обнаружили коронавирус, сразу привезли средства защиты: перчатки, маски, антисептики. Постоянно моем полы и дезинфицируем поверхности. В магазин ходят все, и теоретически он может стать рассадником инфекции, — говорит продавец Ирина Ясюченя.

По ее словам, товарооборот за последний месяц не уменьшился. Правда, теперь сельчане стараются приходить «на закупы» не группами, а по одному. Да и продуктовая корзина стала основательнее — товары берут на несколько дней вперед.

В магазине установлен дозатор с антисептиком

— Люди понимают: в нынешних условиях по возможности нужно оставаться дома. Самое главное — удалось избежать паники. Все быстро взяли себя в руки. Сначала было страшно, скорее, от неизвестности. С другой стороны, это нормальная человеческая реакция, стыдиться тут нечего. Немного тревожно и сейчас, но, скажем так, мы почти вернулись к нормальной жизни, — считает Ирина Ясюченя.

Во время беседы в магазин заглянула покупательница — в первую очередь отправляется обработать руки антисептиком.

— Вот вам пример, насколько быстро мы адаптировались к новым реалиям, — говорит на прощание продавец.

Недалеко от магазина — детская площадка. Здесь свободное время проводит Олег и еще несколько ребят школьного возраста. На вопрос о коронавирусе парень отшучивается.

— Да вот, пытаемся победить вирус спортом. А если честно, вообще не испугался. Не заметил паники и у других. По ощущениям — живем, как и раньше. Разве что появились люди в масках и респираторах. Ну, и в людные места хожу реже, — говорит Олег, не отвлекаясь от физических занятий.Средства защиты, к слову, давно стали привычными для большинства сельчан: повязки носит примерно каждый второй. Если нужно воспользоваться общественным транспортом, маска становится обязательной. Отметим, что их надевают и водители рейсовых автобусов.

— На работе выдали. И антисептик тоже, — кратко говорит шофер и отправляется в очередной рейс Копыль — Новые Докторовичи.

Перед входом в автобус местные жители обязательно надевают маску

Есть средства защиты и у водителей

В целом складывается впечатление, что местные к ситуации отнеслись адекватно. Некоторые и вовсе стараются не задумываться о коронавирусе.

— Я сам минчанин, — говорит мужчина за рулем мотоблока. — Здесь когда-то жили мои родители, приезжаю иногда на выходные. Коронавирус? Да все нормально, просто не надо паниковать.

Еще один экс-минчанин Виктор недавно перевез в Новые Докторовичи семью. Сейчас занят обустройством участка.

— Лично у меня страха никакого нет и, думаю, не будет. Сегодня кроме вируса много других забот, вот дом понемногу доделываю. Продолжаем спокойно жить. Все будет хорошо.

«Радует, что люди возвращаются»

Как мы уже упоминали, распространение коронавируса началось с местной школы. Позже локальный очаг обнаружили на территории сельхозпредприятия.

Школа, с которой началось распространение коронавируса

— С первого дня эпидемиологи начали выявлять контакты первого и второго уровня, брали мазки на тест, — рассказывает хронологию событий председатель Докторовичского сельисполкома Михаил Волуевич. — По результатам всех, кто был в группе риска, отправили в больницу. Некоторые остаются в госпитале до сих пор. Я и сам, как контакт, две недели пробыл на карантине. Радует, что люди постепенно возвращаются. Сегодня вот был субботник, на него пришли несколько человек, которые вылечились.

По словам Михаила Волуевича, серьезность ситуации люди осознали быстро. Важно, что удалось избежать паники:

— Сработали словно по учебнику: оперативно привезли маски, перчатки, антисептики. Очень помогли районные власти. Самая сложная обстановка возникла на территории сельхозпредприятия. Почти все его руководство и часть механизаторов оказались в больнице. Работу в сельском хозяйстве остановить нельзя. На ферме три тысячи голов скота. Животных нужно обслуживать.Михаил Волуевич отдает должное аграриям: люди самоорганизовались и продолжали спокойно трудиться. Если кадров не хватало, помогали соседние предприятия. Что касается школы и детского сада, то они по-прежнему работают в штатном режиме.

— Однако в классах и группах детей меньше, чем раньше. Окончательное решение все равно принимают родители, — добавляет председатель сельисполкома.

В целом, по наблюдениям Михаила Волуевича, жизнь понемногу возвращается в обычное русло.

— Мы «вспыхнули» одними из первых и, думаю, первыми выйдем из кризиса. Наши люди молодцы: не испугались, сохранили самообладание, — резюмирует председатель.

«В то воскресенье мне позвонили 122 раза»

— Как врач, я понимала, что рано или поздно коронавирус доберется до наших мест, — говорит заведующая местным ФАПом Татьяна Ясюченя.

— Поэтому предварительно оборудовали стенд с информацией про симптоматику болезни. Так или иначе, страха не испытывала: болезнь можно и нужно побеждать. Но все равно элемент неожиданности был. Подозрения стали закрадываться, когда увеличилось количество пневмоний. А 29 марта пришел первый положительный тест на коронавирус.

Татьяна Ясюченя уточняет: это было воскресенье. В тот день ее телефон буквально разрывался от звонков — 122 вызова!

— Мы быстро сориентировались и провели подворные обходы. Объяснили правила гигиены, раздали профилактические памятки. Первое время сельчане были немного напуганы: подозревали симптомы коронавируса даже при температуре 36,8˚С.

Сейчас посетителей в ФАПе меньше, чем в предыдущие месяцы. Заведующая объясняет это тем, что местные без веского повода стараются не контактировать с другими.

— Самоизоляция у нас образцовая. Почти в каждом доме есть тонометр или градусник, простые манипуляции можно провести самому. Правда, стало больше консультаций по телефону. В крайнем случае, конечно, я приду на помощь, — говорит Татьяна Ясюченя.

«Большое спасибо волонтерам»

Ситуация в регионе остается под контролем. Главный врач Копыльской центральной районной больницы Сергей Потейкович отмечает: вспышку коронавируса в Докторовичах удалось локализовать относительно быстро.

— В тот день (29 марта. — Авт.) сработали практически идеально. В считанные часы собрали нужный медперсонал, надели защитные костюмы и выехали на место. Обошли всю деревню, каждому измерили температуру, обследовали на предмет другой симптоматики. Если закрадывались подозрения — сразу отправляли в медучреждение.

Сейчас в госпитале на лечении находится несколько человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Больница работает в штатном режиме.

— Несколько отделений перепрофилированы под инфекционные. Основное внимание людям с подтвержденным или вероятным коронавирусом. Однако большого потока пациентов нет, — подчеркивает Сергей Потейкович.На подмогу больнице пришли волонтеры. Помощь оказали как государственные, так и частные организации.

— Болезнь показала, насколько общество может консолидироваться перед лицом беды. Это на самом деле придает сил, — добавляет главврач.

Что касается медиков, часть больницы оборудовали под коллективный центр, где врачи могут некоторое время жить: после смены специалисты не возвращаются домой, тем самым минимизируя контакты.

— Постарались сделать по-домашнему. Есть все: чайники, микроволновки, душевые. Поставили удобные кровати. Людям нужны комфортные условия для отдыха. Врачи сейчас буквально на передовой, им непросто. Однако у нас есть все, чтобы победить в этой схватке, — отметил Сергей Потейкович.

Александр НОВОХРОСТ, фото Светланы КУРЕЙЧИК