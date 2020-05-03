Львы вас ждут серьезные перемены, а Весам не стоит верить красивым словам и обещаниям

Советы астролога на 4 — 10 мая

Овен. Старайтесь не обращать внимание на придирки и недовольства руководства. Если «включите» свой сарказм, рискуете довести ситуацию до того, что придется увольняться. В отношениях с любимым человеком наблюдается некоторая прохлада. Причина тому — ваши частые задержки на работе.

Телец. В первой половине недели ничего не планируйте, тем более серьезные разговоры. Вам будет трудно управлять эмоциями. Семейным знаком для того, чтобы снизить градус ссоры и наладить контакт, полезно провести вечер вместе вне стен дома. В конце недели повышается вероятность травм, ожогов и порезов, так что будьте максимально осторожными в быту.

Близнецы. Покупки будут удачными, но при условии, что вы не станете экономить — не бойтесь переплатить за то, что давно планировали приобрести для себя. Опасайтесь сплетен: на этот раз злые языки могут больно ударить по вашей репутации. Пересмотрите свой рацион, иначе проблемы со здоровьем только ухудшатся.

Рак. Не беритесь за слишком срочные и ответственные дела — скорее всего, вы не справитесь с такой нагрузкой. Лучше заняться рутинной работой. Не говорите открыто с близкими людьми: некоторые ваши слова поймут неправильно. Главными вашими врагами на этой неделе станут отрицательные эмоции и скандалы: они могут нарушить спокойствие, а с ним и самочувствие.

Лев. Впереди серьезные перемены в профессиональной жизни — можете рассчитывать на благосклонность начальства и надеяться на премию либо более высокую должность. В поездки и командировки лучше всего отправляться в четверг — этот день подарит вам несколько перспективных и полезных знакомств.

Дева. Возможны поломки и неисправности, которые могут сильно ударить по вашему кошельку. Но не спешите расстраиваться — неожиданная финансовая помощь или возврат долга будут очень кстати. Хорошая новость для безработных: вакансия, на которую вы рассчитывали, может освободиться. Попробуйте отправить резюме — скорее всего, вас примут на работу.

Весы. Не верьте красивым словам и обещаниям — вам предложат все тот же бесплатный сыр, но только в красивой упаковке. Звезды предупреждают: ваши доходы на этой неделе будут зависеть от вашей работоспособности. Не самый подходящий период для романтических знакомств: вы вряд ли сможете объективно оценить ситуацию и понять, что за человек перед вами.

Скорпион. Неделя будет богатой на события и очень насыщенной — но в отдельных случаях вам придется постоять за себя. Не бойтесь действовать прямолинейно, даже агрессивно, если этого требует ситуация. Но и за пределы дозволенного все же не выходите. Деньгами не сорите.

Стрелец. Постарайтесь в самом начале недели выполнить как можно больше работы, ведь уже со среды ваша продуктивность сойдет на нет, а рабочее настроение сменится желанием беззаботного отдыха. Отношения с партнером станут сложными из-за вашего желания проводить много времени с друзьями, что любимый человек не поддержит.

Козерог. Начало недели будет для вас напряженным из-за аврала на работе и неожиданных перемен. Однако на помощь и поддержку коллег не рассчитывайте. Даже те, кому вы доверяете, могут отвернуться от вас в трудную минуту. Не лучшее время для знакомств — вы не сумеете произвести нужное впечатление.

Водолей. Не исключено, что к вам за помощью обратятся родственники: будьте готовы отложить личные дела и полностью посвятить себя решению чужих проблем. На вторую половину недели не планируйте краткосрочные поездки: в дороге вас ждут неприятности.

Рыбы. На этой неделе вам придется быть мастерами компромисса — вашу нервную систему без конца будут испытывать на прочность. Соберите всю волю в кулак и просто переждите это время. Во вторник и среду возможны служебные проверки — не опаздывайте на работу и постарайтесь заранее ликвидировать все «хвосты».