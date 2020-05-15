Парламент назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей сегодня назначила президентские выборы на 9 августа. Подробности сообщает БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны, депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.

По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, «чтобы выборы Главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией».

Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина пояснила, почему предлагается именно 9-е. Выборы Президента проводятся в два тура, если в первом никто не набрал абсолютного большинства голосов, то есть более 50%. «Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели», — отметила Лидия Ермошина. Сроки проведения второго тура в таком случае будут выходить за оговоренные в Конституции сроки. Аналогичная ситуация с 23 августа. Что касается 16 августа, то в случае второго тура он пройдет 30 августа. Лидия Ермошина обратила внимание, что это ко всему предпоследний день каникул. И проведение выборов будет сложно совместить с торжествами, которые проходят в школах по случаю начала нового учебного года.