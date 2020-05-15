Завершается подача заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты

В Беларуси 15 мая завершается подача заявлений о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в Президенты, сообщает БЕЛТА.

В составе инициативной группы должно быть не менее 100 человек. ЦИК рассматривает вопрос о ее регистрации в пятидневный срок со дня поступления документов.

Зарегистрированная группа сможет собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата с 21 мая по 19 июня. С учетом эпидемиологической ситуации сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках.

Для того чтобы выдвинуться кандидатом в Президенты, нужно собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.